˝Dalból van a lelkük˝ - a világhírnév előtt nem áll meg a Suncity Brass Band - videó

Fotó: Mészáros Áron

Amerikában, vagy fogalmazzunk úgy, Nyugaton, nagyon népszerűek a brass bandek, a rezes, fúvós zenekarok. Az elektronikus és popzene világában igazi csemegének számítanak az olyan előadók, akik a modern és retro könnyűzenei slágereket ily módon gondolják újra.Szegednek is van már ilyen zenekara: a Suncity Brass Band 2017 októberében alakult, és nem aprózták el, mindjárt első koncertjüket a Sportcsarnokban adták: az Összegyetemi Gólyabálon a Punnany Massif előtt léptek fel. Lukács Levente , a csapat menedzsere elmondta, saját álma is valóra vált azzal, hogy zenével is foglalkozhat.- Egy baráti összejövetelen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a nyugati zenekarok mintájára mi is létrehoznánk egy ilyen zenekart - mesélt a kezdetekről Kenesei András a Nyugiban adott koncertjük előtt. Már szokássá vált, hogy havi rendszerességgel lépnek itt fel.- Próbálunk minél igényesebb megszólalással érdekessé tenni ezeket a klasszikus hangszereket - folytatta András, aki zenélés mellett a hangszereléssel foglalkozik.Repertoárjukban minden megtalálható, ami könnyűzene: a mai modern zenéktől a 90-es évek vagy még "retrósabb" kor slágereiig.

A zenekar már készül a nyárra, igazi fesztiválszezon előtt állnak, az egész országot bejárják.Lukács Levente elárulta, igazi nagyratörő terveik vannak, hiszen rövidesen Nyugat-Európa nagyvárosaiban is fellépnek. - Egy utcazenei körutat tervezünk, de a cél a világhírnév - mondta viccesen.Egy jó zenekarhoz már csak egy jó ital hiányzik, vagy épp fordítva: jó italhoz jó zenekar: ennek szellemében a fiúkat legközelebb a Pálinkafesztiválon hallgathatjuk meg.