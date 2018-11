Dalítól Warholon át Saudekig: programokban gazdag első évtizeden van túl a Reök

A Reök-palotát greifenbergi Reök Iván Lajos építtette családja számára, noha az alsó szintet kereskedők, iparosok bérelték kezdetben. A második világháború után a palota óriási lakásait feldarabolták, társbérleteket, cselédlakásokat létesítettek. Ebben a szecessziós épületben nőtt fel Herczeg Tamás is, aki ma a Regionális Összművészeti Központ igazgatója. Viszont ott lakott Cuki néni, a zongoratanárnő is, Neumann János pedig bokszbíróként bérelt lakást.



Az új évezredben, 2007-ben viszont már Goya-, Blake- és Kondor Béla-kiállítással, valamint a progresszív kortárs szegedi képzőművészek tárlatával nyitotta meg kapuit a palota, immár Regionális Összművészeti Központként (REÖK). Később jártak itt Picasso és Warhol képei, de Rembrandt rézkarcai is. Hosszú sorok kígyóztak a kapu előtt, mikor megnyílt a Salvador Dalí-kiállítás.



A Szegedi Szabadtéri Játékok előadásainak közönségtalálkozóit is a palotában szervezik. Így ültek itt a Hair és a My Fair Lady színészei 2010-ben, de találkoztak itt a szegedi operabarátok is, éjjelente pedig néha gyerekek osontak falai között a Múzeumok Éjszakáján. Olykor hárfa-, máskor zongoraszó töltötte be a teret néhány koncert erejéig.



A kötet – A REÖK első évtizede 2007–2017 – tíz év munkáját dokumentálja, plakát-gyűjteménnyel és eseménytörténettel tarkítva. Egyes fejezetei Nátyi Róbert művészettörténésztől származnak. Kitér az építész Magyar Edére és a jellegzetes kovácsoltvas vízililiomokra, de Bäck Mancira, a fotográfusra is. Az évfordulós kötet jól összegzi a palota szerepét Szeged szecessziós építészetében, és az egy évtizednyi munkát is. Tisztázza:

a REÖK elsősorban a vizuális kultúra intézménye. Idővel bevezették a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, a Gyerek Kört, és folyamatosan igyekeznek bevonni a szegedi oktatási intézményeket is. Mára már több mint 20 ezer fiatal lépett be a palota kapuján.