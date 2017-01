Dalok mesélik el a történetet

A Victor Hugo regényéből készült, Magyarországon először látható musicalt, A notre-dame-i toronyőrt az Aladdin,A Szépség és a Szörnyeteg és A kis hableány többszörös Oscar-díjas komponistájával, Alan Menkennel jegyzőStephen Schwartz szerint a szegedi produkció csak részben lesz azonos az 1999-es berlini, európai bemutatóval.– Több olyan dal is maradt az előadásban, amit még a berlini változathoz írtunk, de sok új anyagot is hozunk, és a szövegkönyv is jelentősen megújult. Az előadás közelebb lesz így az eredeti regényhez, hangulatában is, mint a korábbi színpadi vagy az animációs változatok – hangsúlyozta Stephen Schwartz az MTI-nek adott interjúban. Mint fogalmazott, bizonyos szempontból egy sötétebb hangulatú, felnőttesebb notre-dame-i toronyőrre lehet számítani a Dóm téren, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne szórakoztató.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!