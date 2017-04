Dankó Pista fotója lóg a szatymazi Báló vendéglő falán

Báló István kocsmája és étterme előtt nagyapja unokatestvérének, Báló Istvánnak a vendéglőjéről készült képet tartja a kezében. Dankó Pistának (fának támaszkodva) a Báló család adott munkát és menedéket.

– Huszonöt éve nyitottam meg az italboltomat Szatymazon. Szépen belendült a forgalom, ezért előbb kocsma lett belőle, majd egy vendéglőt is felépítettünk mellé – mondja Báló István . A 61 éves szatymazi férfi néhány száz méterre nyitott éttermet és ivót nagyapja unokatestvérének – akit szintén Báló Istvánnak hívtak – hajdani vendéglőjétől, ahol törzsvendég és szinte családtag volt Dankó Pista cigányprímás az 1879-es szegedi árvíz után.– Az a vendéglő a második világháború végéig üzemelt, utána lakássá alakította át a család. Gyerekként még jártam benne, voltam a pincében és a táncteremben is. Nagyapám és apám gazdálkodó volt, én sem akartam folytatni a vendéglős hagyományt, de az italbolt nyitása után mégis erre vitt a sors – mondta Báló István. A családi vendéglő Dankó Pista miatt is fogalom a szatymaziak között.– A keresztnevemet természetesen a néhai Báló István után kaptam. Sajnos nem sikerült kiderítenem, hogy éttermében az 1800-as évek végén milyen ételeket szolgáltak fel. Mi hamburgerben és pizzában is utazunk, amelyek akkor még biztos nem voltak az étlapon. De szinte minden héten főzök egy nagy adag pörköltet hol marhából, hol birkából, ami valószínűleg akkoriban is népszerű lehetett. Nagyapám unokatestvérének saját szőlője volt, így Dankó Pistáék az általuk készített bort ihatták. Ma nagyon macerás lenne saját bort árulni, így nem is akartam belevágni ebbe – mondta Báló István. Elmesélte, hogy az 1879-es árvíz idején Dankó Pista családjuk szatymazi tanyáján kapott menedéket. Az ismeretséget egy máig megmaradt, korabeli fénykép is tanúsítja.

– Ez olyan híres fotó volt, hogy akkoriban képeslapot csináltak belőle. A fotón Dankó Pista a fának támaszkodik, és ott van rajta Báló István és a felesége is – mutatta Báló István a családi ereklyét. A szatymaziak már nem kérdezik, hogy ki van a képen, hiszen a Szeged melletti településen nagy a Dankó-kultusz. A cigányprímás a település szülötte, az ő nevét viseli a faluház és egy utca is.A néha betérő turisták azonban rákérdeznek a tulajdonostól, hogy miért őriz egy ilyen képet a kocsma falán. Úgy tartja a legenda, és ezt Báló István is megerősítette, hogy Dankó Pista egy alkalommal kissé fölöntött a garatra, és leesett a kocsma lépcsőjén úgy, hogy még a hangszerét is összetörte. – A helyi hagyomány szerint ennek emlékére született az Eltörött a hegedűm kezdetű nóta – magyarázta Báló István. Dankó halála után Budapesten ezt ötszáz cigány játszotta el egyszerre.– Szatymaz akkoriban a gazdag szegedi úri osztály üdülőfaluja volt. Az itt található Vilmaszállásra és Jánosszállásra víkendezni jöttek a módosabb urak, és egész hétvégén mulattak az akkori Báló kocsmában. Ez kitermelte az élő zenét, így meg tudták fizetni Dankó Pista és együttese fellépéseit. Ezért volt szükség a tánctérre is. Nálam már inkább csak az olcsóbb borok fogynak, és élő zene csak ballagáskor vagy esküvőkön csendül fel az étteremben. Úgy tűnik, hogy a családból utánam már nem akarja senki vinni a vendéglőt és a kocsmát. Szeretnék egy befektetőt találni, aki ezzel a profillal és lehetőleg Báló néven vinné tovább az üzletet – magyarázta Báló István.