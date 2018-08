Darazsat irtattunk a kánikulában - soha ne tömjük be purhabbal a fészket!

Este már nem ültek kint az őrök

A tartós hatású irtószer darázs-armageddonhoz vezetett. Fotó: Farkas Judit

- Ha a darazsak fészkét eltömítik, a mögött ők még kapnak levegőt. Keresnek másik kijáratot, és ha nem találnak, csinálnak, gyakran befele fúrnak a lakásba. Egy faluba nemrég azért hívtak minket, mert az 50 centi vastag falú vályogházban berágták magukat a darazsak a szobába. Hajnalban a zümmögésre ébredtek a lakók.

Darazsak költöztek egy udvari áramelosztóba, a konyhaajtónktól három méterre - nem bírták ki azt a másfél hetet, amíg elköltözünk. Napi szinten tévedtek be a konyhába, a szellőzőn keresztül a fürdőszobába és egyszer a hajamba is. Még mielőtt a gyerekek is összeakadnának velük, jeleztem a közös képviselőnek, ő szólt az irtóknak. Két nap múlva előzetes egyeztetés után négykor csörög a kaputelefon, és mikor megkérdeztem, ki az, beleszólt egy férfi: "A bogaras ember!"Védőfelszerelést vártam, vagy legalábbis hosszúnadrágot-hosszú ujjú felsőt, de a bogaras ember rövidnadrágban, pólóban, és egy gázpalackszerű eszközzel érkezett, amelyhez hosszú cső csatlakozott. Nem kellett ugyanis leszedni az elosztó fedelét - meglehet, villanyszerelő nélkül nem is érdemes, ő meg úgysem nyúlna be a darazsakhoz. Elmondta:Ő munkához látott, én bementem, nehogy addig kiszabaduljanak a gyerekek. Késő délután még mászkáltak a darazsak az elosztó körül, ki-be a résen, este viszont már nem ültek kint a fedél peremén a megszokott őrszemek. Ebből sejtettük, hogy megkezdődött a darázs-armageddon, és valóban: reggelre vagy harminc tetem hevert a porban. Azóta sincs mozgás a néhai fészek körül, és mivel a szer tartós hatású, oda egy darabig darázs biztos nem települ.Mivel a gyerekekre vigyáztam, amikor elbántak a darazsakkal, sokkal többet nem tudtam kérdezni. Megkerestem ezért ifj. Horváth Istvánt, a rovarirtással foglalkozó Fedóra Extra Kft. ügyvezetőjét, aki sokkoló számot mondott:- Amikor intenzív meleg van, mint most, napi szinten 20-50 helyre kell kimennünk darazsak miatt, és ez csak Szeged és környéke. A riasztások jelentős része a tűzoltósághoz fut be, de ők csak életveszély esetén jönnek ki darazsat irtani. A bátrabb laikus megpróbálja házilag kezelni a problémát, ám ez fájdalmas élménnyel végződhet.Mi a purhabos megoldást kaptuk ötletként, de nem kiviteleztük. Kiderült, miért nem érdemes.

A szakember elmondta: az is gyakran előfordul, hogy a gipszkarton mennyezeten veszik észre a gyanús foltot. A fészkek nyákos része átáztatja az anyagot, és előbb-utóbb a darazsak is átrágják magukat rajta.

Ha a katasztrófavédelemhez fut be a bejelentés, először méhészt hívnak. Amennyiben méhekről van szó, övé az ingyen raj - és az is kiderülhet, hogy védett rovarok költöztek be az ember környezetébe. Az éghajlat változása miatt egyre gyakoribb nálunk is a trópusi vidékeken honos tőrösdarázs. A lódarázshoz hasonló méretű, de csíkozása nem barna-sárga, hanem inkább fekete-sárga, és nem ingerlékeny, sokkal inkább félénk. Tud szúrni, csak nem szeret - szelíd, jámbor állatnak mondja a szakember. Legutóbb az ásotthalmi óvoda udvarán találkoztak velük, ahol egy fa korhadó tönkjét találták meg. Az orrszarvúbogár lárvája a célpont, belepetéznek a cserebogárlárvába is: irtani viszont nem lehet őket, mert 50 ezer forint az eszmei értéke darabjának. A fatönköt eltávolították az ovi udvaráról, a darazsakat pedig, mivel nem agresszívek, petézés után továbbállnak, na meg védettek is, nem volt miért irtani.

Ne szórakozzunk a lódarázzsal!

Lódarázs. Fotó forrása: wikipédia

Kecskedarázs. Fotó forrása: wikipédia

Német darázs. Fotó forrása: wikipédia

Vérmérsékletre nagyon más hasonló méretű rokona, a lódarázs: ez az egyik fajta, amelyikhez mindenképpen irtót kell hívni. 2-3 centisre is megnő, csillár alakú fészket épít, és őrszemeket állít a társaság: ha fenyegetést észlelnek, rárepül a vélt támadóra az egész raj.Ráadásul olyan erős a fullánkja, hogy - ellentétben a kisebb darazsakkal, amelyekkel ez megesik - nem szakad bele az emlősök bőrébe sem. Így egészen biztos, hogy többször is tud szúrni.Családi házaknál egyébként a darázsfészkek 80 százalékát házilag is ki lehetne irtani az üzletekben is kapható darázsirtó aeroszollal. Feltéve, ha nem ló- vagy vaddarázs fészkelte be magát -. Sándorfalván ugyanebben az évben, és mutatunk. A kecskedarázs vagy a német darázs könnyebben kiirtható - ezeket repülés közben lógó lábukról lehet megismerni.Fészkük általában nem túl nagy, szeretnek a redőny sarkában, eresz vagy tetőcserepek alatt megtelepedni. Tudni kell, hogy minden rovar imádja a meleget, de nem a rátűző napsütést. Ezért keresnek eldugott, de meleg helyeket.

A vaddarázs vagy a földbe, vagy épületek repedéseibe szeret beköltözni. A családban előfordult eset, hogy valaki kiásta a brigádot: elképesztő mennyiségű csípéssel honorálták. Ha a redőnytoknál sok kiszóródott hungarocellt látunk, vagy egy percen belül 30-40 darázs repked ki-be egy lyukba, résbe, gyanakodhatunk, hogy vaddarazsak leptek meg minket. Fészkük általában túl mélyen van ahhoz, hogy darázsirtó aeroszollal lefújhatnánk, a fal pedig felszívja a mérget: közvetlenül a fészekre kellene fújni, hogy hatásos legyen. A szakemberek által használt vegyület ráragad a csillószőrzetre, így a fészekbe is behurcolják.



Rászállnak mindenre, mint a legyek

Azt javasolja, ha nem tudjuk biztonsággal megállapítani, milyen darázzsal van dolgunk, hívjunk inkább rovarirtót. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha allergiásak vagyunk a darázscsípésre: mindegy, milyen darázs környékezi a házat, szakemberrel irtassunk! Na meg ne hessegessük a darazsat! Támadásnak érzékeli a léghullámot és azonnal szúr.

2013-ban találták ezt a darázsfészket egy szentesi garázs padlásán.

Milyen rovarokhoz hívják még a "bogarasokat" nyáron?

A melegnek nem csak a darazsak, hanem más rovarok is örülnek. Rengeteg csótányriasztást kapnak a szakemberek: ezek 80 százaléka valójában aratóbogár - más néven gabonafutrinka -, amelyet összetévesztenek a csótánnyal. Tudják, az az idegesítő fekete bogár, amelyik berepül az ablakon, az arcunkba potyog éjszaka, és néhány évente nagyon sok van belőle - de hát mi foglaltuk el az ő területüket, nem fordítva. A régi téglaépítésű lakásokban a svábbogarak jöhetnek elő a lefolyóból: ennek a csótányfajtának nagy a vízigénye, így nem marad meg hosszú távon a lakásban, ettől függetlenül nyilván rövid távon sem szeretnek együtt élni vele. Irtatják élelmiszerrel foglalkozó munkahelyeken, például pékségekben, éttermekben a legyeket is: a lisztbe például nagyon szeretnek belepetézni, riasztották már a "bogarasokat" kukacok, azaz légylárvák miatt is. A szakemberek a legyek kapcsán is a megelőző kezelést javasolják. Ősszel meg majd jön a poloskaszezon, amikor a fázós mezei poloskák utat találnak a lakásokba. Végezetül, mivel mindent szépen végigolvastak, belinkelünk ide egy nagyon érdekes videót arról, hogy a darazsak is járhatnak néha pórul, valamint egy ismeretterjesztő cikket a részeg darazsakról. A melegnek nem csak a darazsak, hanem más rovarok is örülnek. Rengeteg csótányriasztást kapnak a szakemberek: ezek 80 százaléka valójában aratóbogár --, amelyet összetévesztenek a csótánnyal. Tudják, az az idegesítő fekete bogár, amelyik berepül az ablakon, az arcunkba potyog éjszaka, és néhány évente nagyon sok van belőle - de hát mi foglaltuk el az ő területüket, nem fordítva. A régi téglaépítésű lakásokban a svábbogarak jöhetnek elő a lefolyóból: ennek a csótányfajtának nagy a vízigénye, így nem marad meg hosszú távon a lakásban, ettől függetlenül nyilván rövid távon sem szeretnek együtt élni vele. Irtatják élelmiszerrel foglalkozó munkahelyeken, például pékségekben, éttermekben a legyeket is: a lisztbe például nagyon szeretnek belepetézni, riasztották már a "bogarasokat" kukacok, azaz légylárvák miatt is. A szakemberek a legyek kapcsán is a megelőző kezelést javasolják. Ősszel meg majd jön a poloskaszezon, amikor a fázós mezei poloskák utat találnak a lakásokba. Végezetül, mivel mindent szépen végigolvastak, belinkelünk idearról, hogy a darazsak is járhatnak néha pórul, valamint egy ismeretterjesztő cikket

- Ez az ÁNTSZ által engedélyezett készítmény, mikrokapszulás méreg. Nem növényvédő szer, hanem egészségügyi méreg: a lakosság kiszolgálására készült, tehát rosszul nem leszünk a kifújt szertől, de csak szakember alkalmazhatja. A NÉBIH élelmiszerrel foglalkozó üzemek, üzletek esetén évente kétszer elő is ír megelőző kezelést, mert a darazsak, mivel mindenevők, ugyanúgy átviszik a szennyeződést egyik élelmiszerről a másikra, amire rászállnak, mint a legyek - magyarázta ifj Horváth István. Egyik videónkban, amelyet a Fedóra Extra Kft. ügyvezetőjétől kaptunk, éppen az látható, ahogy a darázs lerág egy darabka húst, majd elrepül vele.- Az allergiás reakció embertől függ: van, akinél a szúnyogcsípés is bedagad, gennyes lesz. A darázscsípésnél számíthatunk. Az a legveszélyesebb, ha az arc környékét éri a csípés, mert a vékony fejbőrből egyből a véráramba jut a méreg. Gyorsabban felszívódik, gyorsabban reagál a szervezet - magyarázta a sokat tapasztalt rovarirtó:Mi történik, ha nem tudják megközelíteni a fészket? Mikor húznak védőfelszerelést? - kérdeztem. Kiderült: a katasztrófavédelem segít ilyen esetekben darus kocsival, de ritkán kell hozzájuk fordulniuk, mert 10-12 méterre fel tudnak "lőni". A felszerelést mindenképpen felveszik például a földbe költözött vaddarazsaknál. - Csak azt látjuk, hogy ki-be szálldogálnak a lyukon, de ha 50 centire megközelítjük a fészket, érzékelik a lépéseket és támadnak. Mélyen a földbe építik a fészküket, házilag soha ne próbálkozzunk a kiásásával! - figyelmeztetett a szakértő. Volt, aki szúnyoghálóval próbálta elzárni a járatukat, de azon igen gyorsan átrágják magukat. Ha elrágják a nyers húst is, és nem akadály nekik a fal, a födém, hogyan lenne az egy szúnyogháló?A legnagyobb darázsfészekkel eddig Pest megyében találkoztak: egy három emeletes családi ház befejezetlen harmadik szintjére kellett felmászniuk kívülről, létrával.- A fészket az oszlopszerű kémény köré építették, már majdnem a padlóig ért. Félelmetes volt a látvány is, de a hang, amit kiadtak, még félelmetesebb - mesélte a szakember. Védőfelszerelésben lefújták a fészket és a darazsakat, majd leszedték és elvitték a darázsfészket, nehogy megint beleköltözzenek.