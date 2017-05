Darvasi László: Az olvasás többé tesz

A támogatott iskolák



Szegeden a Fekete István és az Alsóvárosi, Sándorfalván a Pallavicini Sándor, Mórahalmon a Móra Ferenc, Szentesen a Deák Ferenc, Csongrádon a Piroskavárosi, Csanádpalotán a Dér István Általános Iskola,

a Kisteleki Általános Iskola, valamint Makón az Almási Tagintézmény, Hódmezővásárhelyen a Nádor Utcai Tagintézmény és Mindszenten a Dózsa-telepi Tagintézmény kap majd értékes könyvcsomagot.

Továbbra is várjuk olvasóink jóakaratforintjait, hogy új könyveket vásároljunk belőle 11 Csongrád megyei általános iskolának. A könyvtárakba olyan szórakoztató irodalmat tartalmazó csomagokat viszünk majd, amelyekben elsőstől a nyolcadikosig minden korosztály megtalálhatja a neki való, ma népszerű és kedvelt történeteket.Akciónkat több Csongrád megyei kötődésű ismert ember is támogatja. Hogy a fiatalkorban megszeretett olvasás mennyit jelent a későbbiekben, arról ezúttal a lapunkban is rendszeresen publikáló Darvasi László íróval, költővel beszélgettünk.– Az első könyvélményem az Egri csillagok volt, amelyet 8 évesen, három nap alatt kiolvastam a nyári szünetben, mert egyszerűen nem tudtam letenni – mesélte. – Innentől kezdve a könyvek nagyon fontosak lettek számomra: indiánregénytől a norvég családregényig mindent elolvastam, amit az otthoni polcon vagy a könyvtárban találtam. Arra jöttem rá, hogy a világnak van egy másik szintje, amit a tettek és cselekedetek nem pótolhatnak. A fantázia, álom és vágyakozás otthona, ahová az olvasás elrepít, és ez engem teljesen megbabonázott. Egy idő után pedig én is szerettem volna ilyen világot teremteni – így kezdtem el írni.Darvasi László szerint az olvasás a legfontosabb tevékenység, ami többé tesz.– Azok is olvasnak, akik nem tudnak történeteket kitalálni. Azzal viszont, hogy a sztori részévé válnak, épp olyan teremtő lények lesznek, mint az író, hiszen a fantáziájukkal kell megjeleníteniük a papírra vetett világot.Reméljük, hasonlóan lelkes könyvrajongók lesznek azokból is, akik a Délmagyarország és a Csongrád megyei Rotary klubok közös akciójában népszerű, az olvasáshoz kedvet csináló regényeket vehetnek a kezükbe hamarosan. Az akciónkban kiválasztott iskoláknak szánt könyvek megvásárlásához számítunk olvasóink adományaira, amelyeket a Szegediek Rotary Clubja Alapítvány 10700062-42654908-51100005-ös számláján gyűjtünk. A könyvcsomagokat terveink szerint június elején adjuk majd át az iskoláknak.