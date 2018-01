Dávid-naptár: nyáron nem lesz tartós hőség és március végéig fűteni fogunk

Dávid Mihály több mint negyven esztendeje készít éves időjárás-előrejelzést. Archív fotó: MTI/Oláh Tibor

– Január 5-éig kifejezetten hidegre kell készülni, de összességében változatos lesz a tél. Márciusig a hónapok első fele hideg lesz, a második pedig enyhébb. Egészen március 15-éig tartós hidegre, éjszakai fagyokra kell számítani. A leghidegebb nap február 10-e körül várható – kezdte 2018-ra vonatkozó előrejelzését Dávid Mihály.

A nyíregyházi vízépítő mérnök több mint negyven éve készíti napra lebontott meteorológiai prognózisát, amit összeállítója után Dávid-naptárnak hívnak. Ez sokak szerint a hivatalos előrejelzéseknél pontosabban jósolja meg, milyen idő várható egész évben, ráadásul hosszú távon, régiónként külön-külön. Módszerének lényege, hogy a meteorológiai tényezők mellett számításba veszi az égitestek tömegvonzó hatását is.Dávid Mihály szerint ezen a télen sok hóra számíthatunk – ami azonban a változékony időjárás miatt a hónapok enyhébb felében elolvad. A tartós enyhülés viszont csak március 20. körül köszönt be: akkor már éjszakánként sem lesz fagy. Lehet viszont néhány fagyos éjszaka még májusban is, ami a gyümölcstermesztőknek és nekünk, fogyasztóknak sem túl jó hír, mivel lefagyhatnak a virágok. Ráadásul a mezőgazdasággal foglalkozók jövőre is készülhetnek öntözni: 2018-ban sem lesz több csapadék, mint idén. Csapadékosnak csak a május és a június közepe tűnik – ez utóbbi időszak viszont akár július elejéig is eltarthat. A mérnök azt mondja, 2019-től jön majd egy olyan időszak, amikor lényegesen több csapadék fog hullani a Délkelet-Alföldön is.Nyaralni július második felében, illetve augusztus 10. és 25. között érdemes mennie annak, aki itthon szeretné tölteni a szabadságát – mondja Dávid Mihály –, de hatalmas kánikula nem lesz. A legmelegebb napok július 15. és augusztus 20. körül várhatók, de egészen szeptember végéig kellemes, 24-25 fok körüli nappali hőmérsékletek lesznek. Utána jön egy erős lehűlés, viszont október végén, november elején a prognózisa szerint újra visszamelegszik majd az idő.