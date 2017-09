Dávid és Laci menetrendet talált ki okostelefonra

Dávid és Laci menetrendje már magyarul és angolul is beszél. Fotó: Karnok Csaba

– Nemcsak mobiltelefonon, hanem asztali gépen is működik a chatbot, magyarul beszélgető robot, amit kitaláltunk – mutatta 15 éves szegedi Schütz Dávid az egyszerűen működő menetrendjük használatát. A Facebook keresőjébe csak be kell írni, hogy Szegedi Menetrend Bot, erre feljön az oldal, és az utasítások alapján írni kell egy üzenetet. Olyan, mintha leveleznénk valakivel, de náluk robot válaszol.A középiskolás diák 17 éves hódmezővásárhelyi barátja, Simonffy László hozzátette, választani lehet, mire vagyunk kíváncsiak. Kereshetünk busz-, troli- vagy villamosmegállót, járatot. Megadhatjuk a megálló nevét, tervezhetünk útvonalat, de elküldhetjük a GPS-koordinátánkat, és a robot ez alapján is ajánl közeli megállókat. Beállíthatunk dátumot is, ha nem aznapra szeretnénk keresni, hiszen a menetrend különbözik például hétköznapokon és hétvégén.

A két jóbarát kedvtelésből találta ki az egyszerűen használható alkalmazást. Dávidnak akkor jutott eszébe az ötlete, amikor egy buszmegállóban várakozott, és nem volt nála menetrend. Az első változatban a megállók szerint lehetett keresni a járatok indulását. Lapunkban olvasott a menetrend botról Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója, és felkeltette a figyelmét (2017. június 5.: Nem volt Dávidnál menetrend, kitalált egyet). Egyik előadásán, amit az Agórában tartott, meg is említette a fiúkat. Dávid elment meghallgatni a tájékoztatót, így találtak egymásra. A közlekedési társaság vezetője nyárra ösztöndíjat ajánlott a fiúknak.– Éltünk a lehetőséggel, hogy továbbfejleszthetjük az ötletünket. Nem várt jó kaland lett egy mellékes ötletből; nagyobb lett, mint amire számítottunk – számolt be élményeikről Dávid. – Kaptunk egy irodát a cég Zrínyi utcai székházában. Minden reggel bementünk dolgozni. Örültem neki, mert otthon unalmasabb lett volna. A cég munkatársai időről időre megnézték, hol tartunk. Tőlük is kaptunk javaslatokat, mi lenne jobb a felhasználóknak vagy éppen a cégnek. A végén úgy tűnt, elégedettek voltak az eredménnyel. Ezt az alkalmazást kis változtatással akár más nagyvárosok is használhatnák – tette hozzá.A fiatalemberek elárulták, mindig kitűznek valami feladatot maguknak, de ez eddig a leghasznosabb. Dávid kiber-, vagyis számítástechnika-biztonsággal foglalkozik, Laci pedig szoftverfejlesztéssel és internetes weboldalakkal.