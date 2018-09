December közepéig útszakaszok és járdák újulnak meg - Újabb három városrészt dúrnak fel - Galéria

Az önkormányzat idén 1 milliárdot költ útfelújításokra, ebből az elmúlt időszakban 765 millió forint összértékű munkákra kötött szerződést a kivitelezőkkel.

– tájékoztatott Solymos László (MSZP) alpolgármester a Retek utcában tartott keddi sajtótájékoztatóján. Négy fázisra osztották a munkákat, egy kivitelező 225 millió forintból 11 szakaszt tesz rendbe, továbbá Odesszában, Tarjánban és Makkosházán európai uniós projekthez kapcsolódóan 540 millióból újulnak meg utak és járdák.Elmondta, hogy az Ács utcában, a Cső utca 2–4. mögötti szervizútnál, továbbá a Sándor, az Agyagos, a Gyevi utcákban kezdődnek a munkák. Megújul továbbá a Rókusi körút 1–17. közötti szervizút, illetve a Maros, a Zárda, az Ortutay, a Csillag és a Mező utcák egy része is.Mészáros Tamás (MSZP) önkormányzati képviselő megjegyezte, Tarjánra bizony ráfér az út- és járdarekonstrukció, hiszen Szeged legrégebbi lakótelepi részéről van szó. Emlékeztetett, hogy 5 területet érint az EU által támogatott Zöld Város Program, Tarjánban ennek keretében az alábbi utcákban lesznek felújítások: Pósz Jenő, Bite Pál, Szamos, Hajlat, Hüvelyk, Kemes és Bihari; valamint a Pirosak téren, a Csongor téren és a Budapesti körúton. A képviselő elmondta, a lakossági jelzésekhez igazodva számtalan járdafelület is megújul a városrészben december közepéig.Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kivitelezők időszakosan megállni tilos táblákat helyeznek majd ki, s kérik a lakosokat, legyenek türelmesek, ne parkoljanak az érintett területre, mert az gátolja a munkálatokat.Felmarták az aszfaltot a Retek utcában, uniós projektből újul meg.Mutatjuk térképen is a felújításra váró szakaszokat: