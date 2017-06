Deja Vu első nap: Happy Gang és fergeteges hangulat (galéria)

Magyarország legnagyobb 3 napos retro-fesztiválján az idén többek között a FIVE, a La Bouche, a Culture Beat, a Masterboy, a Soundlovers, a Master Blaster, a Magic Affair és a hip-hop ikon Nana is tiszteletét teszi. A 90-es és 2000-es évek hazai ikonjai közül gyakorlatilag mindenki itt lesz, aki még aktív: TNT, Kozmix, Skyland, Bestiák, Kerozin, Happy Gang, UFO, Groovehouse, Náksi, Sterbinszky, AD Stúdió, Animal Cannibals, Spy the Ghost, Hamvai PG, Dj Dominique és további 20 DJ-legenda a korszak éjszakai életéből.