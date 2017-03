Dél-Amerikából is repült a virág nőnapra

Tudta?



A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak. A nőnap a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 1917. március 8-án Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a. Magyarországon a Rákosi-korszakban vált a nőnap ünneplése kötelezővé, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartják.

A tulipán holland, a rózsa ecuadori

A legelegánsabb meglepetés az orchidea

Csongrádon a szegfű és a gerbera népszerű

– Nőnapon dolgozom, ezért már kedden megvettem a virágot a családom nőtagjainak. Tulipánt kap tőlem a mama, a kislányom, a sógornőm és az ő lánya. Öt tulipán van a kezemben, kit is hagytam ki a felsorolásból? Ja, a feleségemet! – mondta mosolyogva Rózsadombi Zoltán a Mars téren. A nagycsarnok a nőnap miatt már tegnap teljes virágkoszorúba borult.A máskor erőteljes fokhagymáslángos-illatot a jácint, frézia és megannyi más tavaszi virág illata nyomta el. – A tulipán a család nagy kedvence, ezért esett a választásom erre a virágra. Az árak teljesen elfogadhatóak.Nemcsak ilyenkor veszek virágot a szeretteimnek, de ezen a napon kicsit kötelezőnek is érzem meglepni őket valamivel – vélekedett Zoltán. A férfi nőnapon tartja a névnapját, így a virágért cserébe bizton számíthat valami meglepetésre családjától.A téli fagyos időszakok próbára tették a hazai virágkertészetek nagy részét. A piaci igények kielégítésére légi úton Észak-Afrikából, Dél-Amerikából és Törökországból érkezik a nőnapi vágott virágok jelentős része a nagytermelőktől.– Nálam csak a frézia magyar. A tulipán holland, a szegfű olasz, a rózsa ecuadori – mondta Petró Jenőné Ágnes. A kereskedő elmondása szerint akkora ezeknek a virágoknak a fűtés- és világításköltsége, hogy Magyarországon nem sokan engedhették ezt meg maguknak a téli hidegben.– Magyar rózsa nagyobb számban csak anyák napjára várható – jósolta. Ágnes minden férfinek a színes és illatos csokrokat ajánlja nőnapra. – Hosszú volt a tél, ezért mindenki kívánja az illatot és a színt. Én az illatos frézia- vagy a színes tulipáncsokrokat tudom mindenkinek ajánlani. A szerelmesek azért meglephetik szívük hölgyét egy vörös rózsával, de a fehér és vörös színű virágok inkább más ünnepekre valók – magyarázta Ágnes.A szegedi Virágpaletta üzletben minden vágott virág magyar.– A rózsa zsombói, és a többi is itthon termett. Az import kétszer drágább a magyarnál, ezért inkább mindenből megpróbáltunk hazait beszerezni – mondta Szabadosné Kajos Katalin virágkötő. Szegfűt nem találni üzletükben. – Nem mondanám ciki virágnak, de kissé régimódi – magyarázta Katalin.Az orchideát ezzel szemben az egyik legelegánsabb meglepetésnek tartja, sokat is visznek belőle tőlük minden nőnapon. Molnár Fruzsina a cserepes növények barátja. – A vágottnál tovább lehet gyönyörködni bennük. Mindig jó érzés virágot kapni, ezt a gesztust nem kötöm a nőnaphoz. Ha apukám például elfelejtene ezen a napon meglepni virággal, nem haragudnék meg rá – magyarázta a fiatal lány. Barátjától mégis remél valami figyelmességet. – Cserepes virág, tulipán, de akár a csoki is szóba jöhetne – magyarázta.A csongrádi Oázis virágboltban a klasszikus virágok, mint a szegfű és a gerbera a legnépszerűbbek, valószínűleg a kedvező áruk miatt, osztotta meg a tapasztalatait Kapusiné Zalai Anikó . – A cserepesek közül szívesen választják a vásárlók a színes kis primulát vagy az illatos jácintot. Többnyire egy- egy szálat vesznek a vágott virágokból, de olyan férfi is akad, aki nyolcezer forintos csokrot köttet – mondta.