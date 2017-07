Délelőtt tíz óra óta próbálnak kilakoltatni egy 69 éves szegedi asszonyt

A fotókon Emőke szeretett macskáitól búcsúzik.

A szegedi asszony, 13 macskával osztotta meg a lakását. Most ő is és macskái is az utcára kerülnek. Az egyik cica a konyhában található szellőzőcsőbe bújt és valószínűleg lecsúszott rajta az első emeletig. Most a csőszerelőkre várnak, hogy kiszabadítsák az állatot és mindannyian elhagyják a lakást. Jelenleg az első emeleti lakónál, a szellőző végéből próbálják kiszedni a macskát.