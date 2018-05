Délmagyarország Szerencsekerék nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A játék szervezője

A játék szervezője a Lapcom Zrt.

Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 20; cégjegyzékszám: 08-10-001860; adószám: 11932642-2-08; a továbbiakban: Szervező.

A promócióhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Lapcom Zrt. végzi.



A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Délmagyarország „Szerencsekerék" elnevezésű nyereményjátékban részt kívánnak venni. A Szervező által meghirdetett Játékban minden e-mail címmel és/vagy telefonszámmal rendelkező természetes személy részt vehet, kivéve a Szervező, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói (ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).



A játék időtartama

A játék 2018. május 10-én kezdődik és 2018. május 12-ig tart.



A játék leírása

A játék beharangozásra kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő Délmagyarország napilapban és egyéb ingyenes kiadványaiban (Infó lapcsalád, magazinok), a Szervező hivatalos honlapján (www.delmagyar.hu) és a Délmagyar.hu Facebook oldalán.

A nyereményjátékba a Játékos az aktuális napi Délmagyarország napilap vásárlásával tud részt venni, melynek értéke bruttó 225 Ft.

A jelentkezést követően a Játékosnak lehetősége nyílik arra, hogy megpörgesse a szerencsekereket. A szerencsekerék megpörgetésével a Játékos megnyerheti a Szervező által logózott Délmagyarország ajándéktárgyak valamelyikét. A nyereményjáték főnyereménye mindhárom napon 1-1 db BE PRO CHEF multifunkciós olaj nélküli sütőedény, amit minden nap végén a Szervező kisorsol azok között, akik az adott napon kitöltve leadták a nyereményszelvényt és az azon feltüntetett kérdést helyesen megválaszolják. A sorsolásban történő részvétel nem kötelező és nem feltétel a szerencsekerék megpörgetésénél.

Egy személy több szelvénnyel is játszhat, azonban azonos névvel és címmel csak egy nyeremény nyerhető meg.



A Lapcom Zrt. munkatársai jogosultak ellenőrizni az adatok valódiságát és kizárhatják a valótlan adatokat tartalmazó, vagy a természetes beazonosításhoz szükséges adatokat hiányosan tartalmazó szelvényt.



A főnyeremény sorsolások időpontjai:

2018. május 10. 16:30

2018. május 11. 16:30

2018. május 12. 16:30



Beérkezési határidő:

2018. május 10. 16:25

2018. május 11. 16:25

2018. május 12. 16:25



Minden sorsoláskor 1 Nyertest sorsol ki a Szervező.

Az adott napi sorsoláson csak az adott napon leadott nyereményszelvények vesznek részt.



Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

Szerencsekerék megpörgetésével az alábbi nyereményeket lehet megnyerni:



Napi ajándéktárgyak:

Délmagyarország logózott toll

Délmagyarország logózott strandlabda

Délmagyarország logózott nyakpánt

Délmagyarország Szakácskönyv



Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki a rendezvény ideje alatt naponta a kitöltött nyereményszelvények és a helyes válasz ellenében:

3 db BE PRO CHEF multifunkciós olaj nélküli sütőedény



A sorsolás módja: A leadott jelentkezési lapokból kézi, véletlenszerű sorsolás.

A sorsolásról sorsolási jegyzőkönyv készül. Amennyiben a kihúzott szelvény nem felel meg a 4. pontban leírt követelményeknek, tehát érvénytelen, úgy póthúzásra kerül sor. Sorsolásonként 6 póthúzás lehetséges. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért, mely a nyertes által megadott adatok esetleges hibáiból, hiányosságaiból származik. A főnyeremény nyertesét a Szervező a kihúzott jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül értesíti.



A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyertesnek illetve annak közeli hozzátartozójának adja át.



A Nyertes köteles a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.



A szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.



A nyertesek által megadott hibás vagy téves adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A szervező legfeljebb 3 alkalommal kíséreli meg felvenni a kapcsolatot a Nyertessel a nyerés tényéről számított 5 napon belül. Amennyiben a Nyertes 5 napon belül nem válaszol a Szervező megkeresésére, akkor a Nyertesnek az 5 napot követő 3 munkanapon belül van még lehetősége a Szervezőt a megadott elérhetőségeken megkeresni. Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremények átadására megfelelő módon sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek nem tesznek eleget, így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a Játékszabályzatban meghatározott ideig biztosítani tudja, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő.



A Szervező a nyereményeket a helyszínen adja át a Nyerteseknek, átvételi elismervény ellenében.



A Játékos a kitöltött jelentkezési lap leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Lapcom Zrt. által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.



NAIH-144459/2018



Adózás

A nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.



Egyéb rendelkezések

Szervező fenntarthatja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. Szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. Szervező a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos részvételi- és játékszabályt.



A játékkal kapcsolatban a 06-62/567-825-ös telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig érdeklődhetnek.