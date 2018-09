Dés László koncertjével indult a zsidó fesztivál

Hétfőn régi és új dalok is felcsendültek a zsinagóga falai között, így a Nagy utazás, amely a koncert címadó dala is. Természetesen a híres Legyen úgy és a Vigyázz rám! című dalokat is hallhatta a közönség. Tóth Vera is fellépett a koncerten, amely a XIV. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál nyitóprogramja volt. Dés Lászlót egyébként azon kevés zenészek egyikének tartják, akiket a szakma és a kritikusok egyaránt tisztelnek, ugyanakkor – és ez a legfontosabb, ami Szegeden újra bebizonyosodott – a közönség is nagyon szereti.