Deszken és Szegeden is lángolt a boszorkány - képgalériák

"Betegség, Büntesd meg a gonoszokat!, Ne legyenek rossz jegyeim" – volt olvasható néhány, a télboszorkányra akasztott cetlin szombat délután a szegedi Dugonics téren. A telet szimbolizáló kiszebábot tetőtől talpig beborították a kívánságok, vagy éppen a nem kívánatos dolgok, hogy a bábúval együtt azok is füsté váljanak és eltűnjenek.A babona szerint a kiszebáb égetése megszabadítja az embereket minden bajtól. A Dugonics tértől 17.30-kor indult el a zenés-zajos több száz fős menet a Szent István térre, amelyet a Kender Zenekar, a Délikert Napsugár Táncegyüttes és a busók kísértek. Kremper Attila, kikiáltó nem volt elégedett a közönség hangerejével, ezért több pihenő alkalmával megénekeltette, vagy hangos kiabálásra bírta a vonulókat.A Szent István téren legalább annyian várták a menetet, mint ahányan kísérték, így a több száz fősre duzzadt tömeg némi közlekedési fennakadást is okozott egy rövid időre.A banya szerencsére hamar lángra kapott, így ha a szervezőkön múlik, szombat este véget ért a tél és elmúltak a gondok.Közben Deszken, a Tempfli téren negyedik alkalommal rendezték meg a Télkergető BuSHOW-t. A menet itt is hasonló volt, a busók megérkeztek a faluház elé és tánccal kezdték meg a tél elűzését. A busók és a Tiszavirág Néptáncegyüttes táncot is tanított az érdeklődőknek, majd a program zárásaként tüzet gyújtottak és elégették a kiszebábot a télkergetők.