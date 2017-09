Deszken randevúztak a polgármesterek - GALÉRIA

Az algyőiek Molnár Áron településvezető figyelő tekintete mellett 30 kiló halat sütöttek ki.A sülthalból alig két óra alatt az utolsó falat is elfogyott. A romániai Igazfalva a borjúpörkölt mellett igazi vadnyulat is rotyogtatott bográcsában, hoztak helyi pálinkát, sört és birkatúrót is.