Deutsch Tamás: 3-5 éven belül átalakul az oktatás, és mindenki megszerezheti a digitális kompetenciákat

Három nagy fejlesztési pillér épül

Deutsch Tamás szerint megfelelő digitális írás- és olvasástudás nélkül senki nem lehet sikeres a munkaerőpiacon. Fotó: Kuklis István

Első számú sorskérdés Európában

Egyre több ország változtat az álláspontján

Az idei év végéig hazánkban mindenkihez eljut a legalább 30 megabit per szekundumos vezetékes internetelérés. A Digitális Jólét Programban a fejlesztések kiindulópontja a megfelelő színvonalú digitális infrastruktúra kiépítése. Erről Deutsch Tamás , a programért felelős miniszterelnöki biztos beszélt lapunknak, amikor nemrégiben Szegeden járt.– Nem képzelhető el sikeres digitális átalakulás anélkül, hogy ne épülne ki egy világviszonylatban is a legjobbak közé tartozó digitális infrastruktúra. A kormány jelentős állami és uniós forrásokat biztosít az infrastruktúra-fejlesztésre. A Szupergyors Internet Program 60-70 milliárd forint, az összes köznevelési és szakképzési intézmény szélessávú internet-hozzáféréssel való ellátása közel 13 milliárd forint (wifi nélkül) házi költségvetési pénz, illetve európai uniós forrás támogatásával valósul meg. Az állami fenntartású intézményekben a wifihálózat kialakítása, 60 ezer tanári laptop és a tanulói tablet beszerzése és a pedagógusok képzése pedig egy 52 milliárd forintos program keretében valósul meg – mondta Deutsch.A Digitális Jólét Programban az infrastruktúra-fejlesztésre további három nagy fejlesztési pillér épül: a digitális kompetenciák, vagyis a digitális írás- és olvasástudás fejlesztése, a gazdaság digitalizációja, valamint az állami működés digitális átalakítása. Deutsch Tamás elmondta, hogy a kompetenciafejlesztés kérdését nyugodtan tekinthetjük sorskérdésnek is, hiszen a digitális kompetenciák hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválhatja a hátrányos helyzetű csoportok lemaradását. Ma már egyértelmű, hogy megfelelő digitális írás- és olvasástudás nélkül senki nem lehet sikeres a munkaerőpiacon.– Éppen ezért Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) célja, hogy új, a digitális kor kihívásaira reflektáló, nyitott oktatási környezet jöjjön létre, és az oktatás, képzés rendszeréből senki ne kerüljön ki a megfelelő digitális kompetenciák nélkül. A DOS 2020-ig fokozatosan teremti meg a digitális oktatás, képzés feltételeit. A következő 3-5 évben megtörténik a teljes magyar oktatási rendszer digitális átalakítása. A fejlesztések már most is folyamatosan zajlanak – magyarázta Deutsch Tamás, aki európai parlamenti képviselőként beszélt lapunknak uniós munkájáról is. Mint fogalmazott, 2015-től kezdve az Európai Unió intézményeinek életében is új időszámítás kezdődött, amikor elindult a tömeges, összeurópai szinten milliós nagyságrendű illegális migránsáradat Európa felé.– Ez a jelenség mostanra az első számú sorskérdéssé vált Európában. Két, egymással élesen szemben álló álláspont létezik: egy migránssimogató, amelyik a szolidaritást és az emberbaráti törődést teljesen félremagyarázza, illetve egy Európát, az európai polgárokat, a hétköznapi élet biztonságát megvédeni kívánó, az illegális bevándorlást elutasító álláspont, amelyik az illegális migránsként Európába igyekvő milliók problémáját nem úgy akarja orvosolni, hogy a problémát idehozza Európába, hanem a segítséget viszi a nehéz helyzetben lévő emberekhez – fogalmazott a miniszterelnöki biztos. A magyar kormány – a magyar emberek elsöprő többségének véleményét képviselve – határozott, az illegális bevándorlást elutasító álláspontot képvisel, ezért megosztó az ország megítélése az európai politikai eliten belül.– Egy ilyen súlyú kérdésben nem szabad ahhoz igazítani az álláspontunkat, hogy mi az, ami kapcsán több vállveregetést kaphatunk. Lehet, hogy egy mindenre bólogató kormány tagjai kellemesebb napokat élnének, viszont azzal, hogy bevándorlóországgá tennék, katasztrófába döntenék az országot – mondta Deutsch Tamás. Az EP-képviselő szerint hosszú évtizedek óta nem volt Magyarországnak az európai és világpolitikában akkora befolyása, mint most. A jelenlegi egyik legfontosabb kérdésben a két egymásnak feszülő álláspont egyikét a leghatározottabban mi, magyarok képviseljük.– Nem vagyunk szövetségesek nélkül, hiszen egyre több ország változtat az illegális bevándorlással kapcsolatos korábbi álláspontján, és bár még mindig az elvárt, kincstári szöveget szajkózzák, de amit csinálnak, az ahhoz hasonlít, amit mi teszünk – nyilatkozta lapunknak.Az EP-képviselő szerint az előttünk álló évtizedben az illegális bevándorlás problémája így vagy úgy, de el fog dőlni.– Megjósolni szinte lehetetlen, hogy melyik irányba, de ötgyermekes édesapaként azt remélem, hogy mindaz, ami ma Európát jelenti – közgondolkodásban, hétköznapi életben – nem változik meg alapjaiban azzal, hogy gyökeresen más kultúrájú emberek árasztják el az országokat, és élik a mienktől teljesen eltérő hagyományaik, szokásaik szerint az életüket.