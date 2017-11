Diáklabor az Agórában: egy levegővel fújták az egyforintost a tányérba

A Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium hetedikes diákjai például légnyomással kapcsolatos kísérleteket mutattak be. Egy régi egyforintos érmét kellett úgy belerakni egy tányérba, hogy egyikhez sem lehetett hozzáérni. A feladat egyszerűbb volt, mint gondoltuk, egy jól irányzott, erős fújással, a könnyű aluminium érme, amelynek felülete nem érintkezett tökéletesen az asztallal, egyszerűen belerepült a tányérba, mint azt a 7/a osztályos Kocsis Dávis prezentálta. Ezzel a légnyomás lényegét mutatták be. Néhány próbálkozás után a hétéves Kovács Ádámnak is sikerült a mutatvány. Kiderült, a Rókusi Általános Iskola tanulójának nővére, a kilencedikes Henriett a Deák Ferenc Gimnázium diákjaként mutatott be kémiai kísérleteket.A SzeReTeD és partnerintézményei által szervezett program legfőbb célja, hogy a gyermekek és szüleik minél sokszínűbb formában átélhessék a kísérletezés és a felfedezés élményét. A rendezvényen diákok vezetésével kísérletezhetnek a résztvevők. Ezen a délelőttön az érdeklődők bepillanthattak a diáklabor életébe, ezzel hozzájárulva a természettudományok kísérleti tapasztalatszerzésen alapuló népszerűsítéséhez.