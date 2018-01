Diákok demonstráltak az egyenlőtlen iskolarendszer miatt Szegeden - fotók

Pozitív jövő

Elriadtak a felsőoktatástól

Maximalizálnák a tanórák számát

Délelőtt 11 órára több mint százan gyűltek össze a Dugonics téren a fővárosi diáktüntetés előtt szervezett támogató demonstrációra tegnap Szegeden. Bár a hangosítással komoly problémáik akadtak a szervezőknek, ez semmit nem rontott a hangulaton. Mindenki ugyanis ugyanazért jött el: hogy kiálljon az oktatás jobbításáért.– Tizedik osztályos az unokám, és szeretném, ha a tudásáért tudna tovább tanulni, nem azért, mert meg tudjuk fizetni – fogalmazott Imréné Dénes Katalin, miért jött el a demonstrációra. – Nem volt kérdés, hogy eljövünk. Mindannyiunknak szó nélkül megírták szüleink az igazolást – mondták a Radnóti-gimnázium 11. évfolyamosai, akik egy pozitív jövő feliratú transzparenst tartottak. Mint mondták, fontosnak tartották kiállni magukért és a tanárokért, és bíznak benne, hogy ennek lesz is hatása.– Én nem akartam elvinni ma iskolába a gyerekeimet, de az osztálytársak nem is tudtak a demonstrációról, és a fiúk azt mondták, akkor inkább ők is bemennek az óráikra, nehogy kiközösítsék őket – ezt már egy anyuka mesélte, így magyarázva, miért csak ő képviseli a családot.A rendezvény első felszólalója az Oktatói Hálózat nevében Balog József, az SZTE oktatója volt. Ő a tanköteles kor leszállításáról beszélt, amellyel százezreket fosztottak meg a tanulás lehetőségétől. – Ez a jelenlegi uralkodó osztály hatalma, amelyet a diákokon keresztül alapoz meg – fogalmazott.Kiri Tamás fiatal politológus saját példáján mutatta meg az oktatási rendszer hibáját. Mint mesélte, szakközépiskolás osztályából mindössze három társával lettek egyetemisták, mert a többieket elriasztották a felsőoktatástól. Hozzátette: a tanárok többsége sem akar a korral fejlődni, az iskola célja pedig csupán az, hogy minden kormányzati igénynek megfeleljen. – Problémamegoldó gondolkodásra kellene nevelni a diákokat, ez pedig nem abban merül ki, hogy felismerik, ki kell menni külföldre – tette hozzá.– A mai iskolarendszer nem ad egyenlő esélyt mindenkinek – jelentette ki Tarnay Kristóf, a Független Diákparlament szegedi képviselője. Példaként megemlítette a szakgimnáziumokból egyetemekre készülők nehezített helyzetét, a leszakadt településen élőket, és azt is, hogy az egyetemeken sok szakra szinte lehetetlen államilag finanszírozott képzésre bekerülni, miközben máshol irreálisan alacsonyak a ponthatárok. – Az állam dönti tehát el, milyen szakra menjünk. Helló, 50-es évek – mondta.A rendezvény végén felolvasták a Független Diákparlament követeléseit, amelyek a fővárosban, a Parlament előtti tüntetésen is elhangzottak pár órával később. Ebben szerepel például a nulladik órák eltörlése, a tanórák számának maximalizálása, a szabad tankönyvválasztás, a tanárok és diákok szólásszabadsága korlátozásának eltörlése, a tanköteles kor visszaállítása 18 évre és a felsőoktatási ponthatárok 2012 előtti állapotra való visszaállítása. Ezt követően a résztvevőket arra buzdították, vegyenek részt a délutáni, fővárosi tüntetésen is.Bár a demonstráció politikamentes volt, a résztvevők között több képviselőt is láttunk. Ott volt Szabó Sándor, Mészáros Tamás, Kozma József, Nagy Sándor és Szénási Róbert, az MSZP, illetve Tóth Péter, a Jobbik képviselője is.