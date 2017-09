Diákok dolgoznak a Tesco alkalmazottak helyett a szegedi nagy Tescóban

- Észre vettem, hogy sztrájkolnak – mondta nem kis éllel a hangjában szombat délután egy középkorú nő a szegedi Tesco kijáratánál. – Úgyse mennek vele semmire. Dolgozni kell, különben nem kapnak fizetést – mondta, majd dühösen továbbment.

A hölgyet azért kérdeztük, mert a dolgozók országos munkabeszüntetést tartottak pénteken délután 4-tól este 10-ig, szombaton pedig délelőtt 10-től éjfélig. Ennek célja az volt, hogy a láncnál 25 százalékkal emelkedjenek a bérek, illetve, hogy a legalacsonyabb fizetésen foglalkoztatott munkavállalók bére is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot. Azt is szeretnék elérni a dolgozók, hogy a leterheltségük csökkentése érdekében 15 százalékkal emelkedjen a létszám az áruházakban.

Az országban összesen 16 áruház zárt be erre az időre. Szegeden, a Rókusi körúton szombat délután mindössze annyi volt érzékelhető a sztrájkból, hogy a hús-és felvágott pult bezárt. Szombaton már összehangoltabb volt a munkabeszüntetés: a pénztárakban diákmunkások dolgoztak, vagyis a saját dolgozók nyilvánvalóan nem vették fel a munkát, illetve a csemegeosztály zárva tartása mellett a pékáruknál is azt láttuk, hogy amolyan szedd magad akciót hirdettek: mindent kitoltak állványokon a vevőtérbe, de nem pakolták ki. Információink szerint a tej és a zöldségosztály is sztrájkolt, így a polcokat nem töltötték újra – ott is diákokat láttunk pakolni.

Nagyjából fél órát töltöttünk a hipermarketnél, de az első hölgyön kívül senkit nem találtunk, akit zavart volna a dolgozók sztrájkja.

- Vettem csomagolt húst a friss helyett. Semmi gond, küzdjenek csak a pénzükért. Én az enyémet ettől függetlenül el tudtam költeni – mondta a 70 éves Szabó Erzsi.



– Sztrájkolnak, tényleg? Észre se vettem – ezt már Kovács Ernő mondta. – Amit találtam, megvettem, amit nem, azt nem. De most, hogy tudom, hogy sztrájk van, azt mondom, csúnya dolog a cégtől, hogy nem fizet rendesen. Fizessen, nekem pedig legyen a zsömlém a polcon, ahol lennie kell.