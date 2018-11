Díjazták a szegedi főnővért

Burka Ildikót a Parlamentben átvett díj megerősítette abban, hogy jól választott pályát Fotó: Kuklis István

A szociális munka napja alkalmából hétfőn a Parlamentben köszöntötték a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén dolgozó csaknem 100 ezer szociális munkást és azt a több tízezer önkéntest, akik alapítványok, civil szervezetek vagy egyházak keretei között végeznek közösségi segítő munkát. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára ez alkalomból Szociális Munkáért Díjakat adott át, mellyel évente tíz dolgozót tüntetnek ki. Idén az egyik ilyen díj Szegedre került.Burka Ildikó azt követően, hogy szociális munkásként, majd szociálpedagógia szakon is végzett, egész életében az idősellátásban dolgozott. Először az önkormányzati üzemeltetésű Napsugár Otthonban, 2008 óta pedig az Őszidő Idősotthonban intézetvezető ápoló. – A Magyar Ápolási Egyesület szociális szekció vezetője is vagyok 2007 óta. Az egyesület terjesztett fel a díjra, erről azonban nem tudtam – mesélte. – Meglehetősen váratlanuk ért tehát a minisztériumból érkezett e-mail, ami úgy kezdődött: „tisztelt díjazott". Elég sokáig tartott, mire felfogtam, hogy tényleg nekem címezték.Burka Ildikó úgy fogalmazott, ez a munkaterület rendkívül kevéssé megbecsült. – Mivel nem vonatkozik ránk az egészségügyi bértábla, a legkevésbé megfizetett rétegbe tartozunk. Ráadásul, bár születéstől a halálig mindenhol ott vannak a szociális munkások, sokan nem is tudják, mit dolgozunk. Ez a díj azt gondolom, megerősítést ad azzal kapcsolatosan, hogy mindezek ellenére jól választottam pályát, és erőt ad a folytatáshoz.A kitüntetett intézetvezető ápoló a szegedi otthonban 100 betegért felel, és ahogyan fogalmazott, hozzátartozóikért is, hiszen sokszor nekik több lelki támogatásra van szükségük, mint lakóiknak. Emellett börtönben is oktat rabokat és a szakma érdekeit is képviseli. – Nehéz, de nagyon hálás szakma ez. Az a sok jó szó, amit nap mint nap kapunk, azt gondolom, a legtöbb más helyen ma már nem jár a munkáért. Segíteni pedig mindig jó érzés. Ezt szoktam mondani azoknak is, akik pályaválasztás előtt állnak. Bár már nagyon kevesen akarnak szociális munkások lenni, akik mégis ezt választják, biztos, hogy nagyon elhivatottak a betegek, hátrányos helyzetűek, elesettek segítésében.