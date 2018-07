Díjbeszedők futnak a tartozások után: ténylegesen a ˝kukaholding˝ megbízásából szedik be a hátralékokat

Ahol nem járnak sikerrel, ilyen értesítőt hagynak hátra a díjbeszedők.

– Szegeden valóban járnak házról házra a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) munkatársai elmaradt számlák ellenértékét követelve, vagy csak felénk próbálkozik valaki? – kérdezték egy szegedi facebookos csoportban. A posztra válaszolók között akadtak kétkedők, akik azt bizonygatták, hogy átverésről van szó, hiszen aki nem fizet, attól adó formájában hajtják be a hátralékot, míg más kommentelők állították, igenis járják a várost díjbeszedők, akik fényképes igazolványt is felmutatnak. Egy olvasónkat idén már több alkalommal is felkeresték.A férfi azt írta lapunknak, hogy a díjbeszedő csak készpénzt fogadott el, kártyaolvasó vagy éppen csekk sem volt nála, s attól tartott, hogy átverés áldozata lett.Felkerestük a köznyelvben csak „kukaholdingnak" nevezett NHKV-t, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az állami társaság közbeszerzési eljárást folytatott le, s idén január elsejétől a Közszolgáltatási Díjhátralék-kezelő Konzorciumot bízta meg a hátralékok kezelésével. A konzorcium egyik tagja a Pepp And Cars Kft., amelynek operatív igazgatója, Lizák Anita megerősítette, Szegeden is személyesen keresik fel azokat, akik elmulasztották befizetni a szolgáltatási díjat. – A személyes felkereséssel a díjtartozások rendezését is megkönnyítjük, a hátralékkezelőknek megfizetett tartozások esetén ugyanis késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt nem számítunk fel – közölte.Hangsúlyozta, hogy a hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket. A személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező, szigorú számadású egyedi bizonylat, úgynevezett „beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben a díjtartozás összegének átvételére, részletfizetésre azonban nincs mód. A hátralékkezelők 9-től 19 óráig kísérlik meg felkeresni az érintett fogyasztókat, fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel igazolva magukat, a készpénz átvételét pedig az értesítőn aláírásukkal igazolják.A megyei rendőr-főkapitányságot is felkerestük, a sajtóosztály azt közölte, szegedi lakosoktól nem érkezett bejelentés arról, hogy az NHKV nevében áldíjbeszedők járnák a várost.