Díjesővel zárult a 28. THEALTER - a Felhő a nadrágban lett a közönség kedvence

Mindig éber, figyelmeztet a veszélyre, és mint tudjuk, sok lúd disznót is győz – ezért lett a 28. THEALTER fesztivál díjazottjainak elismerése egy-egy liba. A nemzetközi színházi fesztivál plakátján is látható jószágot a 9 nap alatt, 11 helyszínen, 27 alkotócsoport 30 produkciójának legkülönlegesebbjei kapták a szombati díjátadón.



Az önkénteseinek elismerését az Újvidéki Színház Hasszán aga felesége című előadása érdemelte ki. A fesztivál Junior díját a Színház- és Filmművészeti Egyetem Félelem és fogcsikor – zenés nyomorgás a Harmadik Birodalomban című produkciója nyerte el. A Magyar akác című produkciónak ítélték oda a Kritkusdíjat, míg a Közönségdíjat a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Felhő a nadrágban című produkciója hozta el. A fesztivál Különdíjat ítélt oda Béres Mártának, akit a Hasszán aga felesége és a Felhő a nadrágban című előadásokban csodálhatott meg a közönség; a színház arculatát és lényegét adó magas színvonalú közösségi munkáért a két nagyszerű előadással bemutatkozó celldömölki Soltis Lajos Színháznak, valamint a kivételes erőt jelentő társulati munkáért a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színháznak, amely a Shakespeare, Sonnet 66 című előadással bűvölte el a nézőket. Idén meglepetéssel köszöntötték az 5, 10, 20 és 25 éve a fesztivál szervezésében, illetve lebonyolításában résztvevő önkénteseket és stábtagokat is.



Szeged évtizedek óta részese a regionális és a nemzetközi színházi életnek. Ennek a jelenlétnek meghatározó alkotóeleme a THEALTER fesztivál, amely a hazai független színházak és alkotók, illetve a határon túli magyar társulatok egyik legfontosabb hazai fóruma, megjelenési lehetősége, találkozási pontja a közönséggel – amely idén is igennel szavazott a színházra – közölték a színházünnep után a szervezők. Így sikerrel mutatkozott be a THEALTEREN az utánpótlás, nagy érdeklődés kísérte a programban helyet kapó három szegedi kötődésű bemutatót, és a határon túli társulatok öt magyarországi premierjét is. A színház egy csapatos dolog – utalt a közönség, a fesztiválmunkatársak és az alkotók lelkesedésére a fesztivál pénzügyi igazgatója, Martinkovics Katalin is.







A változatos színházi kínálatot kiegészítő szakmai kísérő programok között idén is helyet kapott a kritikus szekció, a beszélgetések meghallgathatóak a fesztivál honlapján. Az eseményekről a fotókkal illusztrált blog jr kurzus írásai tudósítottak, és idén is forgattak THEALTER Híradókat, melynek adásai szintén elérhetőek lesznek a fesztivál megújult honlapján (www.thealter.hu), illetve a Facebookon (www.facebook.com/thealter).