Dinasztiák a szegedi és algyői csárdákból - Veres János szerint ez egy fertőzés, amit a gyerekek is elkaptak

Már az édesanyja is szakácsnő volt

Mögöttem az utódom. Frank Sándor és fia, Zsolt között Kádár-Németh Matild, a Roosevelt téri halászcsárda üzletvezető-helyettese. Fotó: karnok Csaba

– Egyszerűen nem tudom lebeszélni róla! – mondta Puskás László, amikor megkérdeztük tőle, mit szól ahhoz, hogy idén elballagott 14 éves fia, Martin szakács szeretne lenni. Az Algyői Halászcsárda vezetője, Barta László két legkisebb gyermeke, Luca 7, Bence 5 éves, de az édesanyjuk már most határozottan kijelentette, hogy a vendéglátás közelébe sem engedi őket. Veres János, a Diófa vendéglő tulajdonosa, egykor több halászcsárda bérlője szerint a vendéglátás egy fertőzés, amit a gyermekei is elkaptak.A szegedi vendéglátás négy ikonikus alakjával beszélgettünk arról, hogyan építenek „dinasztiát". Frank Sándornak, több szegedi és egy budapesti halászcsárda tulajdonosának az édesanyja is szakácsnő volt. – Nyolcéves koromban már meg kellett nyúznom a bárányt vagy kopasztani a csirkét. Én megmondtam a fiaimnak, hogy mindegyik kap egy vendéglátós szakmát, utána azt csinálnak, amit akarnak. Zoltánt cukrásznak taníttattam, de benzinkutas akart lenni. Végül mégis a vendéglátásában kötött ki – mesélte a mesterszakács.Frank Sándor legidősebb fia, Zoltán a Kék Csillagban dolgozik, és édesapjával, valamint öccsével, Zsolttal, a Fehértói Halászcsárda konyhafőnökével ellentétben kerüli a nyilvánosságot. – Még csendesebb és visszahúzódóbb a legkisebb fiam, a 22 éves Alexander, aki Fehértón szakács. Büszke vagyok rájuk. Ismerek olyan vendéglátóst, aki azért panaszkodik, mert nem tudja továbbadni a szakmát. Nekem ezzel nem lesz gondom – fogalmazott Frank Sándor.

Benne vana zsigereikben

A ritka pillanatok egyike: három évvel ezelőtt az Angliában élő Jánost és az Egyiptomban dolgozó Klárát megölelhette édesapjuk, Veres János. Fotó: Schmidt Andrea

Nem lesz ilyen problémája Barta Lászlónak sem. Az Algyői Halászcsárda vezetőjének legnagyobb fiáról, Barta László Tamásról már többször írtunk lapunkban (2015. november 17.: Tengerparti álom a tányéron; 2017. július 18.: Algyői az egyik legjobb új-zélandi séf).– A halászcsárdában nőttem föl, 11 éves korom óta apukámmal dolgoztam. Nem kellett noszogatni, jött magától. Szerintem benne van a zsigereinkben. Nem kivételezett apuka velem, sőt nekem kellett jó példát mutatni a többiek előtt – mesélte lánya, Füle-Barta Enikő, aki a Sugar & Candy süteményezőt vezeti. A 19 éves Norbert a csárda konyháján segít a csárdagazdának, de szeptembertől ismét az iskolapadba ül, mert úgy döntött, kitanulja a cukrászmesterséget is.

Így alakult

Erdészet helyett főzés

– Én nem akartam. Szerettem volna, ha mást tanulnak, de így alakult. A lányok kiskorukban a Roosevelt téri halászcsárdában a vécés néni munkáját szerették a legjobban – mesélte Veres János, a Diófa vendéglő tulajdonosa. A lányok azóta felnőttek, Ildikó és Orsolya az Anyám Tyúkjai nevű éttermet viszik, Klára az egyik egyiptomi Kempinski szálloda marketingigazgatója, fia, János a London melletti Bray falucskában a molekuláris gasztronómia atyja, Heston Blumenthal pubjában, a The Hinds Headben dolgozik séfhelyettesként (2014. szeptember 11.: Veres János Blumenthal boszorkánykonyhájában).– Először erdész akartam lenni, mert szeretem a munkagépeket, de érdekelt a vendéglátás is. Nem a felszolgálás, hanem a főzés. Apa ebben tud segíteni – mondta a 14 éves Puskás Martin, a közismert vendéglátós, Puskás László fia, aki szeptemberben a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskolában kezdi meg tanulmányait.