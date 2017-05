Díszburkolaton, tilosban parkolnak a Kölcsey utcában

Drága várakozás



A közlekedési szabálysértési bírságok között a megállás a megállni tilos és a várakozás a várakozni tilos jelzőtábla hatálya alatt a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül. Ha a rendőr éppen arra jár, a helyszíni bírság 10 ezer, a pénzbírság pedig 20 ezer forint.

Szerdán késő délután egy BMW 6-os Grand Coupe és egy hófehér, új C-osztályos Mercedes parkolt Szeged belvárosában, a Kölcsey és a Kárász utca kereszteződésében. A Mercedest a volt Alexandra könyvesbolt előtt, a BMW-t a parfüméria oldalában állította le gazdája. Csütörtökön egy régebbi 5-ös BMW, egy Suzuki, egy Passat, egy Infinity terepjáró és egy kisteherautó állt az utcában.A Kölcsey utca Kelemen és Feketesas utca felőli végén is rendszeresen parkolnak autók, pedig a Kelemen utca felől összesen három tiltó tábla figyelmezteti az autósokat, ez nem parkolóhely.– Behajtani és várakozni tilos elszállítással KRESZ-tábla is fent van. Az olajfolyással is gondjaink vannak, de tologatják a virágosládáinkat is. Mi nem vagyunk hatóság, nincs az ügyben hatáskörünk – tájékoztatott Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.– Egyszer álltam meg a Kölcsey elején, de mivel nincs szállítási engedélyem, azonnal megbüntettek. Muszáj volt parkolóbérletet vennem, hogy be tudjam hordani az árut – magyarázta Gurzóné Szabó Bea, a Kelemen utcai 90C kisvendéglő tulajdonosa. Gurzóné szerint valószínűleg a BMW-k és Mercedesek tulajdonosainak sincs ilyen papírjuk.A Kölcsey utca díszburkolata 2010. május 15-én készült el. A belváros felújításának célja az volt, hogy élhetőbbé tegyék a városrészt a kereskedelem és vendéglátás fellendítésével. Öt éve a mindkét irányból zsákutcává vált Kölcsey utcába gépjármű csak célforgalomként hajthat be, és az áruszállítás feltételei szintén megváltoztak. Erre azonban sokan magasról tesznek.– Folyamatosan ellenőrizzük az utcát, és elszállítjuk a szabálytalanul parkoló autókat – kezdte Hegyeshalmi Tibor , a szegedi önkormányzat közterület-felügyeleti csoportjának vezetője. Hozzátette: hiába visznek el egy autót, ha a következő percben már fordul rá valaki a megüresedett helyre. A csoportvezető elismerte, erőforrásaik végesek, nem tudnak egész napra közterület-felügyelőt állítani a Kölcsey utcába. – A rakodóterületről is szoktunk kocsit elszállítani. Az üzlettulajdonosok is azt hiszik, a belépési engedéllyel parkolhatnak is az utcában, de ez nem így van – hívta fel a figyelmet.A szegedi önkormányzatnál jelenleg is dolgoznak egy olyan rendszeren, amivel a Royal szálló átalakítása után elejét vennék a tilosban parkolásnak. – Vannak terveink, több variáción dolgozunk, de ezekről most nem szeretnék beszélni. Legyen meglepetés – tette hozzá a csoportvezető.