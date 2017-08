Díszfák locsolására kérték a bordányiakat: közösen védik a jövő árnyékolóit

Kordás László nagy gondját viseli az önkormányzat által tavasszal a portája elé ültetett öt vadszilvafának. Minden este meglocsolja a fiatal növényeket. Fotó: Kuklis István

A közelmúltban a tartós hőség miatt többször adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. A kánikula a növényekre is pluszterhet ró. A bordányiak közül pedig sokan jelezték az önkormányzatnak, hogy a hatalmas hőséget megsínylik a kiültetett díszfák is. Noha a növényeket az önkormányzat munkatársai a közmunkásokkal közösen próbálják rendszeresen locsolni, előfordulhat, hogy a növényeknek több vízre lenne szükségük.

– Reményeink szerint az elkövetkező években ezek a fák adnak majd árnyat nekünk, ezért fontos, hogy megbecsüljük, ápoljuk őket most, amíg szükségük van a gondoskodásra. Ezért kérjük a bordányiakat, aki csak teheti, a háza előtt lévő fákat reggel vagy kora este locsolja meg egy-egy vödör vízzel a forró napokon – kérte Tanács Gábor polgármester.Nem kellett kétszer kérnie a Rákóczi utca 54. szám alatt élő Kordás Lászlót, akinek portája elé öt vadszilvafát ültetett az önkormányzat. – Nem sajnálom én rá se a vizet, se a munkát, minden este locsolok. Ahová nem ér el a slag, oda vödörrel hordom a vizet. Most miért sajnáljam? Magamnak csinálom! – mondta, majd rögtön meg is locsolta az egyik kis fát.