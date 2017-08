Disznószakértőt keres a bíróság

A két kft. 2005-től, illetve 2006-tól működött, összehangoltan, sertéseket neveltek és adtak le nagy tételben a szegedi szalámigyárnak. A működés a kezdetektől veszteséges volt. Mire a kft.-k felszámolását elrendelte a bíróság, összegyűlt 121 millió, illetve 725 millió hitelezői követelés, a két cég tartozott banknak, takarmánygyártó cégnek, állatpatikának.



Az ügyészség szerint csődbűntett történt: a két kft.-nél remény sem volt arra, hogy a hízónevelés nyereséges lehet, hogy az eladott sertések átvételi ára idővel legalább fedezze az önköltséget. Az állattenyésztő üzemmérnök végzettségű vádlottak viszont kitartottak amellett, igenis volt reális esély arra, hogy beindul az üzlet. Tavaly márciusban a Szegedi Járásbíróság bűnösnek találta a vádlottakat, egyiküket 1 év 4 hónap, másikukat 1 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Fellebbeztek, a Szegedi Törvényszék pedig úgy találta, nem volt elég alapos az ítélet. Új eljárásra utasította a járásbíróságot.



A 9. éve tartó vizsgálat kimenetele, így a vádlottak elítélése vagy felmentése most még inkább a szakértői véleményen múlik, ez szerdán is elhangzott a tárgyalóteremben. A kérdés nagyjából az, tényleg reálisan bízhattak-e a cégvezetők a szebb jövőben, avagy tudatosan megvezettek mindenkit. A bíróság már 2015-ben is gondban volt, mert nem talált olyan szakértőt, aki a számvitelhez és a sertéstenyésztéshez egyaránt ért.



Végül – és a védelem már ezt is eredménynek tartotta – felkértek egy állattenyésztésben jártas szakembert is, illetve jelen volt még élelmiszeripari szakértő. A Szegedi Járásbíróság tárgyalójában az élelmiszeripar és a pénzügy-számvitel képviselője jelen is volt – az állattenyésztésé azonban nem, és kiderült, hogy utóbbival nehéz együtt dolgozni. Olyan határozat született, hogy a bíróság megkeresi őt, ugyanakkor keres egy másik állattenyésztő szakértőt is, aki ért a tárgyalt témához, a sertéstenyésztéshez.