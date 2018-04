Disznóval kirakóztak a Fodorban, felvonultak a Kárászon a Szakmák Éjszakáján - óriásgaléria

Az idei szegedi esemény rendhagyó módon kezdődött, 360 diák szakmájára jellemző munkaruhában vonult végig a Kárász utcán. Az arra járók láthattak autószerelőket, cukrászokat és láthatósági mellényt viselő magasépítőket is. A Szegedi Szakképzési Centrum és a Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai molinókkal és választott szakmájukra jellemző transzparensekkel vonultak fel.

A Szakmák éjszakája rendezvénysorozatot harmadszor rendezték meg Szegeden. Az esemény célja, hogy segítse a felsős diákokat a pályaválasztásban, bemutassa, miről szól a szakképzés.Az első sorokban volt Ajzelt József, a Csonka János Szakgimnáziumának tanulója, aki autószerelőnek tanul. Elmondta, apukájával rendszeresen motoroznak, és saját motorját is folyamatosan fejleszti, már kiskorában eldőlt, hogy autószerelő lesz.A felvonulást és a megnyitót követően 12 iskola nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A szakképzési centrum iskoláiban robotot is programozhattak, csillagot vizsgálhattak és csokoládét is gyárthattak a Szakmák éjszakáján. A Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskolában ötféle szakmával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A húsüzemben nagy kihívás várta őket, egy fél disznót kellett összerakniuk.– Ezt mi sertéspuzzle-nek hívjuk, az a feladat, hogy felismerjétek a disznó részeit – mondta Kádár Németh János tanműhelyvezető Csizmazia Benedeknek és Trucz Dzsennifernek. Benedek hatodikos létére profin rámutatott a szűzérmére, míg Dzsennifer a karaj felhasználásának módját vágta. – Ide felvételiztem pék-cukrász szakra, ám érdekel a többi mesterség is, ezért jöttem el ma este – magyarázta a nyolcadikos lány.Dombóvári Tamás igazgatótól megtudtuk, hogy a hentes hiányszakma, így a most idejárók ösztöndíjban részesülnek. Az iskolai sütődében ottjártunkkor már kisültek az első résztvevők által készített kalácsok és briósok. Mindezeket meg is kóstolhatták az érdeklődők, hisz az este célja az volt, hogy próbálják ki, csinálják meg és ismerjék meg leendő szakmájukat.