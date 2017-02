Disznóvisítás-mentes böllérnap Petőfitelepen, ahol bélből is készült Valentin-napi szívecske

Disznógyilkolás-mentes böllérnapot tartottak szombaton Petőfitelepen. A rendezvényre mindenki már zacskóban hozta a húst – jelentősen lerövidítve ezzel az ételkészítési folyamatot. A versenyző csapatok kolbászt töltöttek és tepertőt sütöttek 8 órától – ezekben mérhették össze tudásukat. – Ez egyik alapanyagára sem emlékeztet – mutattunk rá rögtön az első társaság asztalára, ahol szalonna, hurka volt előkészítve. – Ez a reggeli – világosítottak fel. Máshol sült vért láttunk, de olyan is volt, aki lángost sütött.- A jó kolbászba szív és lélek kell. De azért nem árt bele egy kis fűszer sem – árulta el a titkot Kovács István, a nyugdíjas vidám házasok csapatából. Ők hagyományos, paraszti kolbászt készítettek sóval, borssal, köménnyel.A kolbikák csapat tagjai azonban titokzatoskodtak. – Van különleges összetevője a kolbásznak, de nem árulhatjuk el – mosolygott Pál Anita. Nemes bosszút álltunk a hallgatásukért: addig szuggeráltuk édesapját, aki gyúrt húsgolyónként dobálta bele a töltőbe az alapanyagot, megelőzve, hogy levegős legyen, amíg mellé nem hajított néhány adagot.A csapatok 5 kiló darált húst kaptak a kolbászkészítéshez, de volt olyan csapat, ami 40 kilóval még megtoldotta a mennyiséget. – Öt kilóért nem állunk neki pacsmagolni – magyarázta Farkas Ernő a kunkori farkúak csapatából. Náluk a recept nagyjából így nézett ki: végy egy babakádat, töltsd meg hússal, szórj rá egy zacskó sót, egyéb fűszereket ízlés szerint, majd fokhagymával daráld le az egészet.A töpörtő mennyiségével is volt, akinek akadt problémája. – Nem tíz kilónyi adaghoz vagyok hozzászokva – kavargatta csalódottan a hatalmas edény alján a szalonnát Süli Gábor, aki nagy disznóvágások idején is ezt a feladatot szokta vállalni. Azért így sem maradt náluk éhen, aki friss töpörtőre vágyott.A reggeli hideget ki forralt borral, ki pálinkával kompenzálta. Drága Lászlónak ez például olyan jól sikerült, hogy a fagypont körüli hőmérsékletben egy szál pólóban gyúrta a kolbászhúst. – Végül nem a gombásat csináljuk? - kérdezte tőle csapattársa. Ez nagyjából akkor volt, amikor velük szemben az egyik asztalnál egy férfi nekiállt felfújni egy belet, hogy aztán, ahogy a lufihajtogatók szokták, zsiráfot csomózzon belőle. Mivel a végeredmény többek szerint maximum egy olyan zsiráfra emlékeztetett, amit már egy oroszlán megevett, gyors átalakítás után romantikus, Valentin-napi ajándékként egy szívet készített belőle, melyet átnyújtott párjának. Bár a röfögőverseny és a részeg férj hazatalicskázása ekkor még hátra volt, mi úgy döntöttünk, ez volt a buli csúcspontja, így jó étvágyat kívántunk a sült kolbászokhoz és elköszöntünk a csapatoktól.