Díszokleveleket osztottak az egyetem több évtizede végzett hallgatóinak

Díszoklevelet azok az egykori hallgatók vehetnek át, akik egyetemi tanulmányaikat a bölcsészettudományi karon 70, 65, 60 és 50 éve fejezték be. 2017-ben 1-1 személy veheti át a 70 éve végzettek rubin-, illetve a 65 esztendeje végzettek vasdiplomáját; míg a 60 éve végzettek gyémántdiplomáját 29, az 50 esztendeje végzettek aranydiplomáját 75 egykori bölcsészhallgató kapta meg. A díszokleveleket Gyenge Zoltán, dékán adta át.Az ünnepségen köszöntötték a 2017/2018. tanévre Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert 14 bölcsészhallgatót is. Az Emberi Erőforrások Miniszterének adományozó oklevelét Szabó Gábor rektortól vehették át bölcsészhallgatók. A Természettudományi és Informatikai Karon Mucsi László, dékán adta át a vas-, gyémánt- és aranydiplomákat. A kar történetében először egy gránitoklevél átadására is sor kerül: Tassy Istvánné Mészáros Olga Ilona 80 évvel ezelőtt kiállított természet-rajz-földrajz szakos középiskolai tanári oklevele alapján kapta a jubileumi diplomát.