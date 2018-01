Díszsortűz a Dóm téren: 560 éve lépett trónra Mátyás, az igazságos - fotók

– Hunyadi Mátyással egy olyan politikai vezető került az ország élére, aki ahelyett, hogy a süllyedni készülő Magyarországot felszínen tartotta volna, a kor vezető európai birodalmai közé emelte

Egy egyezmény készítette elő Hunyadi Mátyás uralkodóvá választását, amit Szegeden írtak alá 560 évvel ezelőtt, 1458. január 12-én a korabeli Magyar Királyság legjelentősebb főúri családjai. Ezért is indult a Mátyás király-emlékév programsorozata a napfény városából, amelynek keretében születésének 575. évfordulóját is ünneplik.– hangsúlyozta az emlékév megnyitóján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Szólt arról is, az uralkodó alakja Közép-Európa népeinek megszólítására is alkalmas, neve egész régiónkban ugyanazt jelenti: az elvesztett és hőn áhított igazságot, illetve térségünk régi dicsőségének visszaszerzését.Az erkölcsi megújulás fontosságát hangsúlyozta a székesegyházban tartott emlékező szentmisén Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök. – A Mátyás király-emlékév megnyitásán az ő alakjának, nagyságának, történelmi szerepének a felidézése segítsen bennünket abban, hogy tudatosítsuk igazi kulturális, keresztény gyökereinket, identitásunkban megerősödjünk, és egy szerény, de erős erkölcsi alapokon nyugvó nemzetként tudjunk hozzájárulni egy felelősebb Európa megújulásához – fogalmazott a püspök.A szentmise után emlékplaketteket adtak át, majd a fogadalmi templom előtt a szigethalmi hagyományőrző csoport, az Emese Várispánság népe kézi ágyúk sortüzével is köszöntötte az emlékév kezdetét.