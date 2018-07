Díszstukkó zuhant a járdára, de már nincs életveszély: kikezdte az idő a Református palotát

Egy méretes díszstukkó zuhant a járdára a Tisza Lajos körúti Református palota bal oldali szárnyának homlokzatáról, nagyjából 10 méteres magasságból, a tető alól, még július 1-jén hajnalban.A frekventált járdaszakaszt még aznap elkerítették szalagkordonnal, és az omlásveszélyre figyelmeztető feliratokat helyeztek ki. Másnap reggel az 1912-ben épült ház kezelésével foglalkozó IKV szakemberei és a társasház közös képviselője védőtetőket is állított a ház bejárata és a földszinti üzletek fölé, hogy megelőzzék a baleseteket – tájékoztatott kérdésünkre Kardos Kálmán, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.A több helyről is hiányzó vakolat jelzi, az épület homlokzatát kikezdte már az idő, de a stukkó leszakadásához vélhetően az egy nappal korábbi felhőszakadás is hozzájárult – közölte az IKV vezetője.A ház lakóit a társasház kezelője tájékoztatta a kialakult helyzetről, egyúttal megrendelték az épület homlokzatának és díszítőelemeinek teljes átvizsgálását – különös tekintettel a tető alatti stukkókra. A munkát a felkért vállalkozó múlt hétfőn fejezte be, ezzel együtt a baleset- és életveszélyt is elhárították. A vizsgálat eredmé-nyéről nyilatkozatot készít a kivitelező, annak alapján kezdhetnek hozzá a homlokzat és a díszítőelemek helyreállításához, ha a társasház közgyűlése úgy dönt – tette hozzá Kardos Kálmán.A házat 1986-ban kezdte tataroztatni az IKV, a munkával 1991-ben végeztek – írja az épületről a Wikipédia.