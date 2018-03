Döbbenetes méretű arab hálózat bukott le a szomszédban

Temes és Arad megyében csaptak le egy kiterjedt embercsempész-hálózatra a román hatóságok szerda hajnalban. Az MTI a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség közleményét idézi, amelyben azt írták, hogy a 2017-ben szerveződött hálózat Törökországból Bulgárián, Szerbián, Románián, Magyarországon és Ausztrián keresztül juttatta Németországba az illegális bevándorlókat.Az eddigi nyomozás kiderítette, hogy a Szerbiából Romániába átcsempészett embereket temesvári panziókban helyezték el. A bevándorlók Romániában menedékjogért folyamodtak, majd – míg a román hatóságok a kérésük elbírálásán dolgoztak – Magyarországra csempészték őket.A román ügyészség szerint a hálózat rendkívül szervezett volt: minden országos sejtjét egy-egy arab származású ember irányította, és a sejtek csakis a vezetőkön keresztül kommunikáltak egymással. A kommunikáció kizárólag az interneten történt, különleges telefonos alkalmazásokon keresztül, telefonon közvetlenül nem hívták egymást. Ráadásul külföldön bejegyzett gépkocsikkal szállították őket, hogy nehezebb legyen a rendszám alapján ellenőrizni a járműveket.A fejenként 4-5 ezer eurót fizető migránsokat arra tanították, hogy tartsák kikapcsolva a mobiltelefonjaikat a határátlépés idején, és ha elfogják őket, akkor a készülékekből a gyári beállítások visszaállítása gombbal töröljenek minden információt. Arra is megtanították őket, hogy miként folyamodjanak menedékért a román hatóságoknál, és mindenképpen kérjenek tolmácsot a hatóságokkal folytatott kommunikációhoz, továbbá használhatatlan információkat közöljenek arról, hogy miként jutottak Romániába.A közlemény szerint a temesvári panziókban nem regisztrálták a migránsok adatait. A bevándorlók menedékkérelmének elbírálása alatt aztán akár több alkalommal is megpróbálták átjuttatni őket Magyarországra.Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a német rendőrség szerint is komoly veszélyt jelent a magyar–román határ közelében kialakult migrációs nyomás. Azt nyilatkozták, hogy Temesvár a balkáni migrációs útvonal egyik új központja. Onnan pedig első körben Csongrád megye felé indulhatnak a bevándorlók.A mostani eset is azt bizonyítja, amit a német rendőrség már korábban is feltételezett: Temesvárnál nem csupán magányos embercsempészek segítik a migránsokat. Azt állították, hogy már bűnszervezetekben dolgoznak, és a romániai város „hot spot" (gyűjtő- és elosztóközpont) funkciót tölt be a hálózatok működésében. A romániai katasztrófavédelem pedig tisztában lehet az új helyzettel. Ugyanis a szervezet 36 menekülttábor kialakításához szerez be konténereket, amelyekből menekülttáborokat építenének közel a magyar határhoz.A temesvári helyzetről holnapi lapszámunkban olvashatnak helyszíni riportot.