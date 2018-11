Doberdón zárta a Nagy Háború centenáriuma alkalmából rendezett programokat Csongrád megye - fotók

Száz éve ért véget a nagy háború. Az évforduló kapcsán szervezett megemlékezés-sorozatát a Doberdó fennsíkon, San Martino del Carso településen zárta a szegedi Meritum Egyesület és a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Itt harcolt és adta életét az akkori közös haza, az Osztrák-Magyar Monarchia védelmében a legtöbb Csongrád megyei katona. Tiszteletükre fát ültettek, újabb információs táblákat helyeztek el a hőstettek helyszínén, majd bemutatták Boros István katonanaplójának olasz nyelvű kiadását és koszorúzással adóztak az áldozatok emlékének. A programon részt vett dr. Juhász Tünde, Csongrád megye kormánymegbízottja és Marco Vittori, Sagrado polgármestere is.– Az olasz hadszíntér az egyik legmegrázóbb kifejezője a háború értelmetlenségének – nemcsak az áldozatok száma miatt, hanem azért is, mert szövetségesekből ellenfelekké lettünk a háború alatt. Ma pedig – hála az itt élőknek és magyar barátainknak - együtt ápoljuk az elvesztett honfitársaink emlékét. Mert mindegy melyik oldalon harcolt a katona, ha elesett, az ő családja, az ő közössége, az ő nemzete szenvedte meg hiányát – ezekkel a szavakkal nyitotta meg. Dr. Juhász Tünde a Magyarok a Doberdón címmel rendezett megemlékezést a San Martinói Nagy Háború Múzeuma épülete előtt. Mint elhangzott, a tíz-tizenöt kilométeres, köves fennsík az egyik legvéresebb pontja volt az olasz front - isonzói szakaszának. Az I. világháborúban a terület védelmében nyolc magyar ezred, köztük a császári és királyi szegedi 46-os gyalogezred vívta harcát a legnehezebb körülmények között. A magyar és az ellenséges olasz csapatok sok ezer elesett katonája a környék temetőiben alussza örök álmát.Az ő emléküket ápolja évek óta több szervezet, közülük is kiemelkedő a szegedi székhelyű Meritum Egyesület, és a san martinói, történelmi kutatásokkal is foglalkozó, Karszti Barlangkutató Egyesület együttműködése. Közös munkájukat, rangos közgyűjtemények és állami szervezetek is segítik, mindkét ország részéről. Centenáriumi megemlékezéseik sorában együttesen szervezett könyvbemutatók, kiállítások, rendhagyó történelem órák sokasága szolgálta az emlékezést és az ismeretterjesztést. Ez különösen hazánkban segítette az I. világháborús hősök helytállásának méltó megbecsülését, Olaszországban ugyanis kultusza van a Nagy Háború emlékezetének. Ezt a Csongrád megyeiek is megtapasztalhatták Foglianoban és Redipugliában: példásan rendezett katonatemetők és gondozott emlékhelyek igazolják a helyiek ügy iránti elkötelezettségét.Az együttműködést a vendéglátók részéről is többen méltatták. Köztük Gianfranco Simonit, az olasz egyesület elnöke, aki szerint a közös munka eredményeit tovább kell adni a fiataloknak, hogy megértésék: a béke nem eleve adott állapot, azt meg kell teremteni.A záró programnak köszönhetően most újabb öt helyszín kapott információs táblát a doberdói harcmezőn. A legnevezetesebb események egyike, a császári és királyi szegedi 46. gyalogezred Heim Géza vezette, 6. századának aknarobbantása volt, amely hőstettért a főhadnagy a korszak legmagasabb katonai kitüntetését, a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét kapta meg. Egy másik pedig az olasz Sassari Dandár - a Diavoli Rossi-k, azaz Vörös Ördögök és az osztrák-magyar alakulat 1915. novemberi, egymás elleni, heroikus küzdelmére emlékeztet.A nap folyamán bemutatták Boros István, Makó-rákosi születésű, 46-os honvéd 2016-ban megjelent katonanaplójának olaszra fordított változatát is. Boros István ebben végigkíséri az I. világháborús szolgálatának éveit, utazásait a Monarchia egyik végétől a másikig. Megjárta a doberdói csatamezőt is, három hónapig szolgált San Martinóban – írása részletesen beszámol a harcmezőn történt eseményekről, például a szegedi Móra Ferenc Múzeumban ma is megtekinthető doberdói fa, 1916. júliusi elbúcsúztatásáról.Az esemény részeként dr. Juhász Tünde és Marco Vittori, Sagrado polgármestere közösen koszorút helyezett el a legendás San Michele hegy tetején található közös, olasz-magyar emlékműnél, majd megtekintették a Nagy Háború ottani eseményeinek emléket állító interaktív kiállítást is.