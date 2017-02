Dobókocka, Pókember és tolólapos munkagép farsangozott a színházban

A délelőtti előadás után az alapítvány kuratóriumának tagja, Gyüdi Sándor színházfőigazgató mutatta be a kicsiknek a hangszerbe bújt állatokat: a bőgős zsiráfot, a lantos sünt és a tubacsigát. Őket jelmezes ovisok és iskolások övetté a színpadon, több mint hetvenen. Láttunk hercegnőket, boszorkákat, tigriseket, de tiszteletét tette Amerika kapitány, ét tini nindzsa teknőc, Pókember és Darth Vader is.



Megszemélyesítettek a gyerekek egy dobókockát, egy tolólapos munkagépet, sőt édesapja karján a gipszelt lábú Varga Benjámin is fellépett. A kavalkádot az opera szereplői - Papageno (Major Attila), Papagena (Horá Renáta) és az első dá (Vajda Júlia) - értékelté .