Döcögős az út a senki földjén: lesz új kerékpárút a turistáknak, de a tanyán élők tovább zötykölődhetnek

Bicikliútra vagy útjavításra lenne szükség

Siposék féltik kisfiukat a döcögős és keskeny úton, pedig jó lenne, ha bringával mehetne iskolába.

Fotó: Frank Yvette

– Ferike ősztől iskolába megy, szerettük volna, ha biciklivel tudunk majd járni. – Sipos Mónika félti hatéves fiát, aki ugyan ügyesen kerékpározik, de a forgalmas út keskeny és döcögős.A Sándorfalva és Szatymaz közti tíz kilométeres út mentén több tanyában is élnek, a Szatymazhoz tartozó, de Sándorfalvához közelebb élők inkább a kisvárosba járnak bevásárolni, ügyeket intézni.– Öt perc alatt bent vagyunk Sándorfalván bringával – mondta Kenéz Ferenc. Mónika férje szerint ebben a térségben többen érzik úgy, hogy mostohagyerekek, mivel hivatalosan Szatymazhoz kellene fordulniuk a gondjukkal, de az ottani önkormányzatot szerintük kevéssé érdekelheti, hogy nem tudnak bebiciklizni Sándorfalvára. A kisváros pedig nem tud mit tenni az érdekükben a házaspár szerint, pedig kisfiuk idejár iskolába szeptembertől.

Az első körbe nem fért bele

Fotó: Frank Yvette

– Vagy az utat kellene rendbe hozni, vagy kerékpárutat kellene építeni. – A Kenéz házaspár szerint bármelyik megoldás segítene az itt élők problémáján.– Nem volt ilyen lakossági megkeresés – mondta Barna Károly. Szatymaz polgármestere szerint az önkormányzatnak erre nincs kerete, de a településnek jó a kapcsolata a Magyar Közút Nzrt.-vel, ha jelzik a hibákat, akkor felveszik a listára a javítandó szakaszokat.– A megyei tervek között szerepel ennek a szakasznak a javítása. – A szatymazi polgármester szerint egyébként a Szatymaz és Sándorfalva közötti útszakasz még nincs túl rossz állapotban.– Én is ott lakom, valóban nem jó az út. – Ezt Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke ismerte el. – A Területi Operatív Programban az első körbe bekerült a szatymazi körforgalom és a Zsombó közötti útszakasz. A Monsanto cég telepéig már javították az utat, így lényegében néhány kilométerről van szó – mondta Kakas Béla, aki szerint a következő körbe betervezték, az majd a Magyar Közút Nzrt.-től függ, hogy mikor tudják sorra keríteni.

Turistáknak épül

– Kerékpárutakra is nyertek pénzt a megyei települések. – A megyei közgyűlés elnöke szerint ha most nem is került be a programba a szóban forgó útszakaszon a bicikliút építése, később még kaphatnak erre is pénzt.Szatymazon, a fehér-tói kilátóhoz épül belátható időn belül kerékpárút, és Sándorfalván keresztül is fut majd egy Ópusztaszer irányába. Most ebbe a körbe nem került bele a kifogásolt útszakasz, így Kenézék és az itt lakók még várhatnak a jó útra.Kakas Béla szerint a megyei fejlesztési kereteken felül is lesznek lehetőségek kerékpárutak építésére, hiszen országosan nagy figyelmet kapnak a bicikliutak, ráadásul nemcsak a kifejezetten turisztikai célúak, hanem azok is, amelyek a munkahelyekre való eljutást biztosíthatják majd. Majd egyszer.