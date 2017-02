Dollárpapa és operahónap: főszerepet kap a zene a színház márciusi műsorában

„A színház a találkozások helye", mondta Horváth Péter, a Dollárpapa rendezője. A következő hónapban minden korosztály találkozhat a zene számos fajtájával: először a legkisebbek a budapesti sikereket elért Parázsfuvolácskával Toronykőy Attila rendezésében. Tamino kalandjait Lackfi János cirkuszi környezetbe ültette át – a Paminát éneklő Kovács Éva szerint önfeledt játék élményét adja a cirkusznak érezhető díszlet, de másképp izgul a porondon, mint ha a szokásos színpadon lépne fel. A gyerekopera szombat délelőtti előadásának keretében jelmezversenyt rendeznek a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal együttműködve.



Horváth Péter régi ismerősként tér vissza Szegedre Gábor Andor vígjátékát, a Dollárpapát rendezni. Az előadást élőzenés lábjegyzetekkel látja el, ezek a „megjegyzések" az író korának legismertebb dallamai.



– A szerzőről a kortársai is azt mondták, hogy jó ember – mesélte a rendező. – Tudta, hogy a nevetés megbocsátás is egyben, és a darabja is tele van szeretettel.



A Szegedért Alapítvány díjátadó gálaestjét március 11-én rendezik a nagyszínházban. A fődíjat Pál Tamás Liszt-díjas karmester kapja, valamint Krisztin Tibor matematikusnak, Bátyai Edina kulturális menedzsernek és Popovics Lőrinc szobrászművésznek adnak át elismerést. A gálaműsorban Snétberger Ferenc és tanítványai lépnek fel.



A Luxemburg grófja március 9-i előadásán 80. születésnapja alkalmából felköszöntik a színház örökös tagját, Király Leventét, a Nemzet Színészét. A Rotary Klub jótékonysági vendégprodukciójára, az Anconai szerelmesekre március 13-án 17 órakor és 20.30-kor kerül sor. A Szegedi Egyetemi Színházi Találkozó keretében a kisszínház március 19-én befogadja a pécsi egyetemi társulat K – Egy ország két lóért című produkcióját, valamint Pintér Béla A démon gyermekei című darabját szegediek előadásában.



A Bánk bánt ismét játsszák március 14-én, 16-án és 17-én Kolonits Klára vendégszereplésével, valamint műsorra kerül A trubadúr 29-én. A zeneművészeti kar szervezte nemzetközi Bartók Béla zongoraverseny döntőjének és díjátadójának a kisszínház ad otthont 25-én – a verseny látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.