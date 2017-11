Domaszéki böllérnap: AS szabvány szerint dolgozták fel a disznókat

Három, 180 és 200 kiló közötti sertés esett áldozatul ezen a hétvégén. Most éppen Domaszéken rendeztek böllérnapot, szám szerint a tizenkilencediket, amivel hagyományteremtők és listavezetők a térségben.A három disznót Domaszék Arad megyei testvértelepülése, Pécska, a helyi Öregfiúk és a Cimborák elnevezésű csapat dolgozta föl nagy szorgalommal, alázattal és persze kellő hozzáértéssel. Ha esetleg ez utóbbiban valaki hiányt szenvedett volna, Száraz Ferdinánd főböllér siettet a segítségére. – AS szabvány szerint dolgozzuk fel a disznókat, azaz ahogy sikerül – árulta el a szakember.A reggeli pecsenyesütő versenyre 13 csapat nevezett, de senki nem távozott elismerés nélkül, díjazták többek között a legfinomabb, a legdíszesebb, a legügyesebb, a legfűszeresebb és a leghúsosabb nevezőt is.A legnagyobb tömeg a Domaszéki Vadásztársaság főzőhelye körül gyűlt össze, ahol több kiló velőből készült szendvics. A velőt a legegyszerűbb módon, hagymával, sóval borssal ízesítették, majd egy szelet kenyéren tálalták. Amint kitettek egy friss szeletet, már nyúlt is érte egy kéz. Bodnár László séf, és a társaság elnöke filézett, vékonyra szeletelt őzgerinccel és combbal borzolta tovább a kedélyeket.Németh Antal, domaszéki önkormányzati képviselő az Öregfiúk csapatát erősítette. Ő is elárulta nekünk pecsenyéjük két titkát: az egyik, hogy rozmaringgal ízesítették a húst, a másik pedig, hogy szilvapálinkával itatták a szakácsot.Találkoztunk még a leglelkesebb ifjú böllérrel, Katona Benedek Ábellel is, aki kilenc éves kora ellenére számos dzsúdós elismerést mondhat magáénak. Ezek mellett egy akkora kaparókés tulajdonosa, amitől bárki megijedne a szegedi éjszakában. Nem csoda, hogy a szerszámot nagymamája őrizte retiküljében, míg Ábel jóízűen kis sült malacfület ropogtatott. A kisfiú nem csak a pörzsölt disznó tisztításában és küzdősportokban remekel, de ötéves kora óta horgászengedélye is van. A családi ebédekhez ő szállítja a halat.A böllérnapot ma este hagyományosan a Katalin-bál zárja a helyi sportcsarnokban, ahol fellép majd Márió, a hegedűs.