Döme is tudja, mit lát

Tévedés, hogy a kutya nem ismeri föl a képeket. Fotó: Török János

Ez a macska a szegedi Boldogasszony sugárúton látható. Arrafelé is vannak ronda krikszkrakszok a falakon, mégis rögtön föltűnik közöttük ez a kép. Igazi utcai művészé, aki minden járókelőben ébreszt valamilyen benyomást, és még az állatokhoz is szól, mint Szent Ferenc. Mennyit fog föl ebből egy kutya? Nem tudhatjuk, de a közöttünk meglévő kapcsolat biztosan mélyebb annál, mint amennyit eddig írtak róla.

Az ELTE Etológiai Tanszékének kutatói arra jutottak a kísérleteikkel, hogy még az az ember is érti az ugatás érzelmi jelentését, akinek egyébként nincs kapcsolata kutyákkal. Az embernek ez valószínűleg veleszületett képessége. Ami a kutyát illeti, tényleg homályosabban és gyöngébb felbontásban lát, a színeket sem tudja megkülönböztetni, viszont fölismeri a kétdimenziós képeket. Egy kísérletben tíz tájképet és tíz, embereket ábrázoló képet mutattak kutyáknak, megtanították őket arra, hogy mindkét fajta láttán másképpen jelezzenek. Ezután új képeket is mutattak nekik, a tesztalanyok pedig minden esetben jeleztek, ha embert láttak a fotón.Szóval ez a szegedi kutya – név szerint Döme – is pontosan tudja, mit látott. Beszélni nyilván nem fog róla.