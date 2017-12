Dönci, Bendegúz és Cézár is sertések, de grillázsból készültek: malaccal, pezsgővel búcsúztatjuk az óévet

Míg a Mars téri piac nagycsarnokának három csirkése is bezárt, hosszú sorok kígyóztak a henteseknél. A virslit is vitték, de inkább a malachúst keresték. – Bőrös malacból itt nincs egész, pedig tavaly még volt. Azt mondták, túl drága lenne. Végül csülköt és karajt vettünk, négy kilót. Épp azon veszekszünk tizenöt perce, ki fogja megenni ezt a rengeteg húst. Nem is kell mellé virsli, csak krumpli- és franciasaláta – mutatta a több mint négykilónyi árut Dorozsmai Bálint, aki szerint súlyzózni is lehet a hússal, olyan nehéz. Ezt gyorsan be is mutatta néhány bicepszgyakorlattal. Dorozsmaiék tavaly egy két és fél kilós szopós malacot vettek, idén be kellett érniük a darabjaival.Az Irén csarnokban Kotroczóéknál csinosan fellógatva sorakoztak a félbevágott malacok. – A bőrös malac a sláger, azt csipegetik, meg a virslit – mondta viccelődve Bognár Zsolt hentes. Ők a juhbeles virslit kilónként 1850, a páros debrecenit 1650 forintért adták.A hosszan kígyózó sorban várakozott Hocz Pál, lapunk korábbi nyomdavezetője is, aki azt mondta, már a múlt héten megrendelt két szép darab csülköt. A sor elején pedig Justin Ferenc szemezett az egyik fél malaccal, aminek 1200 forintért mérték kilóját. Végül a fél malac felét és öt pár juhbeles virslit kért.– Családi hagyomány, hogy szombaton bepácolom a húst, hétfőn a bécsi újévi koncert után beteszem a sütőbe, és este hatra kész is a malacsült – osztotta meg az ünnepi menetrendet Justin Ferenc.A Tescóban még hosszabb sor állt a húsosnál. Itt negyedelve árulták a malacot, az elejét 2299, a hátulját 2499 forintért. A legolcsóbb akciós virslihez már kilónként 790 forintért hozzá lehetett itt jutni, de a bécsi hosszú már ennek több mint háromszorosába, 2990 forintba került. Csuhaj Zsuzsa férjével az akciós juhbelesből vásárolt közel másfél kilót, ezt 1090 forintért mérték. – Egy négyfős baráti társaságba visszük, de jut belőle a gyerekeknek is – mondta az asszony.A Tesco sajtóközleményben számolt be arról, hogy virsliből 450 tonnával, lencséből 200 ezer csomaggal, pezsgőből pedig közel 1,5 millió palackkal készül az év utolsó napjaira. A szilveszteri éjféli koccintás elmaradhatatlan itala a pezsgő, amelynek forgalma a Tesco áruházakban szilveszter előtt közel 40 százalékkal emelkedik. Volt is bőven a habzó nedűből a Rókusi körúti Tescóban. A legtöbben a Törley különböző változataiból válogattak, ami két palack vásárlása esetén 769 forint. – Az egyiket a családdal isszuk meg, a másikat buliba visszük – mondta Papp Tibor, aki két palack édeset választott. – Nálunk csak kölyökpezsgőt iszik az egész család – mutatott pocakjára és két kisgyermekére Nagy-Farkas Kitti, aki két üveggel vett az alkoholmentes szilveszteri italból.A nagy nevek közül a Moët & Chandon Imperial Brut és a Veuve Clicquot Brut pezsgőt akciósan 11 ezer 999 forintért kínálják szilveszter alkalmából a szokásos 13 ezer 999 forint helyett. Ezekből nem sokan tettek a kosarukba.Malacból ilyenkor nagy sláger a marcipános és a grillázsos változat is, de az A Cappella cukrászdában különböző ízű, patkóval, vagy lóherével díszített újévi mignonokkal (260 forint) és újévi kókuszgolyóval (280 forint) is találkozhatunk. A különböző névre keresztelt grillázsmalacokból a 650 grammos Dönci 3640, a 340 grammos Bendegúz 2660, a 330 grammos Cézár 2590, a 200 grammos ET pedig 1650 forintba kerül.