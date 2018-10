Dönteni kell: mi legyen a gyerek? - 3 nap a pályaválasztás jegyében

A megyében 3500 nyolcadikos diák áll válaszút előtt, nekik most kell dönteniük arról, melyik középiskolát választják vagy mely szakma felé indulnak el. Az idén ismét segítséget nyújt az általános iskolák végzőseinek a Csongrád Megyei Kormányhivatal háromnapos rendezvénye, a Találd ki magad. A pályaválasztási napok első két napján, csütörtökön és pénteken elsősorban a nyolcadikos osztályokat és tanáraikat várják az IH Rendezvényközpontban, ahol több mint ötven kiállító fogadja őket. Juhász Tünde kormánymegbízottól megtudtuk: 48 középfokú intézmény és a hat legnagyobb megyei munkáltató mutatkozik be itt. Az esemény előtti sajtótájékoztatón elhangzott, két nap alatt összesen 2500 diákot várnak, ám már kapunyitáskor telt házas volt az IH emeleti terme. Nemcsak Szegedről, a megye össze iskolájából érkeztek diákok.Kutasi Sándor, a baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola tanára két osztályt is hozott, hetedikest és nyolcadikost is. Elmondta, számukra nagyon fontos ez rendezvény, hiszen a településen nincs középiskola, így a gyerekek jobban megismerhetik a kínálatot. Azt is hozzáfűzte, úgy látja, egyelőre nagy a bizonytalanság a továbbtanulókban. Ezt megerősítette a dorozsmai Jerney János Általános Iskola két diákja, Gombkötő Ádám és Fischer Ákos. Ők a gumigyár standjánál a különböző gumifajtákkal ismerkedtek, annak ellenére, hogy nagy valószínűséggel valamelyik gimnáziumba felvételiznek majd, azt azonban még nem tudják, melyikbe. Itt Veres Zsolt szakoktató mellett két 11.-es mórás diák segített a fiataloknak bemutatni a szakmát. Hochheiser Krisztófer elárulta, ipari gumitermék előállító szakra jár, és gyakorlati képzőhelye a ContiTech. Úgy tűnik, jól döntött pár éve, ha végzett, szeretne a cégnél maradni.Minden standnál nagy volt a tolongás, a legtöbben a látványszakmákra voltak kíváncsiak, így a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolájának, valamint a hódmezővásárhelyi Corvinnak a cukrász és szakács képzése igen népszerű volt. A Csongrád Megye Kereskedelmi és Iparkamara szakemberei is fontosnak tartják a pályaorientációt, különös tekintettel a hiányszakmákra. Kőkuti Attila, a kamara alelnöke, a Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke lapunk kérdésére elmondta, jelenleg 25 hiányszakma van, az építő- és egészségügyi hiányszakmák mellett olyanokat is ide sorolnak, amelyek a jövőben válhatnak azzá. Így például, aki mechatronikát tanul, az kiemelt ösztöndíjat kap.Pénteken még az ifjúsági házban, szombaton már az Agórában folytatódik a rendezvény. Itt a szülőket is bevonják az információgyűjtésbe, hogy minél megfontoltabb döntés születhessen. Lehetőségük lesz a még bizonytalan diákoknak különböző önismereti, képességfelmérő tesztek kitöltésére, amelyek segítségével választ kaphatnak arra az örök kérdésre: „Mi legyek, ha nagy leszek?"