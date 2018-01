Döntésre vár több szegedi MVP-s program is - Több mint 200 millió forintot kapott eddig a megyeszékhely

A 10,5 milliárd forintból tervezett fedett uszoda és az Etelka sori kézilabdacsarnok építése már tavaly zöld utat kapott a kormánytól az MVP részeként, emellett 9,4 milliárdot jóváhagytak az elektromos tömegközlekedés fejlesztésére is, amelyből megújul a 4-es vonal a Dugonics tértől a műjégpályáig . Erről még december elején számolt be B. Nagy László, Csongrád megye fejlesztési biztosa. Karácsony előtt jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy az ELI Science Park területén kialakítandó inkubátorházhoz 500 millió forintos támogatást biztosít a kormány a 2019-es költségvetésből. Az uszodaprojektre idén 4,5 milliárdot különítenek el, a kézilabdacsarnokra pedig 4 milliárdot.Január közepére már több mint 600 milliárdot fizettek ki az MVP-ben. Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter arról számolt be, hogy csaknem 250 projektet valósítanak meg országszerte, és a fejlesztés teljes értéke a 3500 milliárd forintot is meghaladja. Összesen 45 olyan projekt van az MVP-n belül, amely előkészítő szakaszban van, és még sem kormány-, sem pedig bizottsági döntés nem született róla. Kósa azt mondta, ezek között vannak szegedi, hódmezővásárhelyi, győri és salgótarjáni beruházások is. A végleges döntések eddigi elmaradását azzal indokolta, hogy ezekkel a városokkal csak tavaly szerződtek.A szegedi önkormányzat megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy két projekthez kapcsolódóan utaltak már forrásokat tavaly december végén, a Széchenyi tér megújítására 98 millió 413 ezer forint, míg a Belvárosi híd rekonstrukciójára kereken 105 millió landolt eddig a város kasszájában. Előbbi fejlesztés 3 milliárd forintból valósul meg, a hidat pedig 1,7 milliárdból tervezik renoválni.Vannak olyan, az MVP részeként megvalósuló fejlesztések, amelyek több települést is érintenek: ilyen például a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrain . Az MVP-ből Vásárhely nagyjából 157 milliárdot fog kapni, amelyből 80-at a két város közötti villamosvasút kiépítésére fordítanak. Ebből eddig 4 milliárd érkezett meg.