Döntöttek Ahmed H. perében - Öt év börtönre ítélték

Az Amnesty Ahmed H. mellett



Egészen példátlan módon akarja irányítani a független magyar igazságszolgáltatást a Soros Györgyhöz ezer szállal kötődő Amnesty International. Az álcivil szervezet a férfi büntetésének enyhítését kérte az Igazságügyi Minisztériumtól, ennek érdekében pedig aláírásokat gyűjtöttek. Demeter Áron, az AI Magyarország szóvivője azt mondta, több mint 109 ezer aláírást gyűjtöttek össze mintegy 163 államból. A szignók közül azonban alig ezer érkezett Magyarországról, itthon csekély volt az érdeklődés a Soros-szervezet akciója iránt. De nem csak az AI sikálná el a terrorcselekmény vádját, hanem a szintén Soros Györgyhöz köthető TASZ is.

Fotó: hirado.hu

Ma folytatódik a 2015-ös röszkei zavargások miatt Ahmed H. ellen indult büntetőper a Szegedi Ítélőtáblán. Ez már a megismételt per lesz. Ismert: a szíriai férfit először terrorcselekmény és tiltott határátlépés miatt tíz év fegyházbüntetésre ítélte a Szegedi Törvényszék. A Szegedi Ítélőtábla szerint azonban ez az ítélet megalapozatlan volt, ezért már több mint egy éve új eljárást rendelt el.Az elsőfokú eljárást így megismételték, és Ahmed H.-t a Szegedi Törvényszék idén tavasszal hét év fegyházra ítélte, ami az ügyészség szerint kevés, ezért fellebbeztek. Csakúgy, ahogy a vádlott és védője, csak ők enyhítésért. Bárándy Péter ügyvéd az ítélethirdetés után azt mondta, hogy a megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság körültekintő bizonyítást végzett, és megállapította, hogy a férfi nem egyedül, hanem „tömeg részeként" vett részt az eseményekben. Az ügyvéd szerint nem is terrorcselekmény, hanem hivatalos személy elleni erőszak történt, ezért kért enyhítést.Ismert: a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzet kihirdetése után, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke–Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, kidöntötték a kerítést, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült. A vád szerint Ahmed H. a zavargás kezdetétől annak végéig folyamatos résztvevője volt az eseményeknek. A vádlott a kerítésnél tíz-, majd ötperceshatáridőt adott a határ megnyitására, köveket tört, majd azokkal visszament a rendőrsorfal közelébe, ahol többször is – legalább hat alkalommal – köveket dobott a rendőrök felé. Az ügyészség szerint Ahmed H. célja az volt, nyissák meg a határt, hogy be tudjon lépni Magyarországra. Ezzel a vádlott elkövette a terrorcselekmény bűntettét, ezt közvetlen bizonyítékok, a többi között kamerafelvételek is alátámasztják. A bíróságon tett vallomásaiban a férfi folyamatosan ellentmondásokba keveredett, kijelentéseit gyakran objektív bizonyítékok is cáfolták. Például amikor a bíró többször is megkérdezte tőle, hogy felismeri-e magát a Készenléti Rendőrség és az MTVA határon készült videófelvételein, nem mindig volt biztos a dolgában. Amikor a bíró egy olyan felvételrészletet mutatott, amelyen a ruházata és külseje alapján egyértelműen látszott, hogy a férfi eldobhatott valamit, Ahmed H. azt válaszolta: „lehet, hogy én voltam, de nem száz százalék".A kődobálással kapcsolatban korábban azt vallotta, nem vette észre, hogy köveket dobálnak. Amikor viszont megmutatták neki a felvételeket, amelyeken az látszott, hogy akkor ott volt, annyit mondott, hogy a videófelvétel sok helyen meg van vágva, és hozzátette, hogy „néha" látta, ahogy dobálják a köveket. A ciprusi hatóságok szerint egyébként a férfi veszélyes vallási fanatikus.