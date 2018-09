Döntöttek Ahmed H. perében - Öt év börtönre ítélték - Képek

Az I. fokú ítéletről

A megismételt eljárás előzményeiről

Az Amnesty Ahmed H. mellett



Egészen példátlan módon akarja irányítani a független magyar igazságszolgáltatást a Soros Györgyhöz ezer szállal kötődő Amnesty International. Az álcivil szervezet a férfi büntetésének enyhítését kérte az Igazságügyi Minisztériumtól, ennek érdekében pedig aláírásokat gyűjtöttek. Demeter Áron, az AI Magyarország szóvivője azt mondta, több mint 109 ezer aláírást gyűjtöttek össze mintegy 163 államból. A szignók közül azonban alig ezer érkezett Magyarországról, itthon csekély volt az érdeklődés a Soros-szervezet akciója iránt. De nem csak az AI sikálná el a terrorcselekmény vádját, hanem a szintén Soros Györgyhöz köthető TASZ is.

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla a terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt Ahmed H. ellen indított büntetőügyben a Szegedi Törvényszék I. fokon kimondott ítéletét.A vádlott szabadságvesztésének mértékét 7 évről 5 évre enyhítette a táblabíróság, valamint kimondta: a büntetést fegyház helyett börtönben kell letöltenie. A vádlott legkorábban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.Az ítélet indoklásában elhangzott: az I. fokon eljáró Szegedi Törvényszék minden szempontból törvényes eljárás keretében megalapozott tényállást állapított meg, és a vádlott cselekményeit is helyesen minősítette. A büntetés megállapításakor is helyesen járt el a törvényszék, amikor – tekintettel az enyhítő körülményekre – az enyhítő szakasz alkalmazásával a 10-től 25 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntethető vádlott esetében a törvényi minimumnál enyhébb büntetést hozott.A Szegedi Ítélőtábla a büntetés kiszabásakor megvizsgálta a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények hazai ítélkezési gyakorlatát. Ezt, valamint további enyhítő körülményeket tekintetbe véve úgy látta a táblabíróság, hogy a büntetési célok megvalósulásához elegendő, ha a vádlott büntetését a legkisebb kiszabható büntetésben, azaz 5 évben állapítja meg. Ilyen enyhítő körülmény – egyebek mellett – az, hogy a korábban büntetlen előéletű vádlott hosszú ideje áll büntető eljárás hatálya alatt előzetes letartóztatásban, magyarországi kapcsolata nincs, büntetését hazájától és családjától távol tölti, a magyar nyelvet nem beszéli. Ezekre tekintettel indokolt az is, hogy büntetését ne fegyházban, hanem börtönben töltse le.Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.2018. március 14-én a megismételt I. fokú eljárásban a Szegedi Törvényszék határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek Ahmed H.-t, és ezért 7 év fegyház-büntetésre ítélte, úgy, hogy a férfi legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Egyben a vádlottat tíz évre kiutasította Magyarország területéről.Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozva, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára, amely szeptember 20-án reggel 9 órától kezdi a tárgyalást.2015. szeptember 16-án zavargás támadt a röszkei határállomásnál. Az ügyészség szerint Ahmed H. erőszakkal próbálta a rendőrséget arra kényszeríteni, hogy engedjék be a feltorlódott migránsok tömegét. A Cipruson élő szír állampolgárt 2016 novemberében a Szegedi Törvényszék határzár tiltott átlépése és terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek, és ezért őt – halmazati büntetésül – 10 év fegyházra és Magyarország területéről végleges hatállyal történő kiutasításra ítélte.2017. június 15-én a Szegedi Ítélőtábla I. fokon kimondott ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Szegedi Törvényszéket új eljárás lebonyolításra kötelezte. Az ítélőtábla elrendelte azt is, hogy az új eljárás során az ügyet a Szegedi Törvényszék egy másik tanácsa tárgyalja..A végzés indoklásában elhangzott: a hatályon kívül helyezésre azért kerül sor, mert az I. fokú bíróság az indoklási kötelezettségének nem tett teljes mértékben eleget. Így például nem indokolta meg, hogy az ügy minősítését lényeges befolyásoló egyes tanúvallomásokat miért fogadott el, másokat pedig miért vetett el a tényállás megállapítása során. Ezen indoklási kötelezettség elmulasztása miatt az I. fokú ítélet érdemi felülvizsgálatra II. fokon alkalmatlan, az ügy minden összefüggésének feltárása csak egy új eljárás lefolytatása során lehetséges.Ma folytatódik a 2015-ös röszkei zavargások miatt Ahmed H. ellen indult büntetőper a Szegedi Ítélőtáblán. Ez már a megismételt per lesz. Ismert: a szíriai férfit először terrorcselekmény és tiltott határátlépés miatt tíz év fegyházbüntetésre ítélte a Szegedi Törvényszék. A Szegedi Ítélőtábla szerint azonban ez az ítélet megalapozatlan volt, ezért már több mint egy éve új eljárást rendelt el.Az elsőfokú eljárást így megismételték, és Ahmed H.-t a Szegedi Törvényszék idén tavasszal hét év fegyházra ítélte, ami az ügyészség szerint kevés, ezért fellebbeztek. Csakúgy, ahogy a vádlott és védője, csak ők enyhítésért. Bárándy Péter ügyvéd az ítélethirdetés után azt mondta, hogy a megismételt elsőfokú eljárásban a bíróság körültekintő bizonyítást végzett, és megállapította, hogy a férfi nem egyedül, hanem „tömeg részeként" vett részt az eseményekben. Az ügyvéd szerint nem is terrorcselekmény, hanem hivatalos személy elleni erőszak történt, ezért kért enyhítést.Ismert: a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzet kihirdetése után, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke–Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, kidöntötték a kerítést, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült. A vád szerint Ahmed H. a zavargás kezdetétől annak végéig folyamatos résztvevője volt az eseményeknek. A vádlott a kerítésnél tíz-, majd ötperceshatáridőt adott a határ megnyitására, köveket tört, majd azokkal visszament a rendőrsorfal közelébe, ahol többször is – legalább hat alkalommal – köveket dobott a rendőrök felé. Az ügyészség szerint Ahmed H. célja az volt, nyissák meg a határt, hogy be tudjon lépni Magyarországra. Ezzel a vádlott elkövette a terrorcselekmény bűntettét, ezt közvetlen bizonyítékok, a többi között kamerafelvételek is alátámasztják. A bíróságon tett vallomásaiban a férfi folyamatosan ellentmondásokba keveredett, kijelentéseit gyakran objektív bizonyítékok is cáfolták. Például amikor a bíró többször is megkérdezte tőle, hogy felismeri-e magát a Készenléti Rendőrség és az MTVA határon készült videófelvételein, nem mindig volt biztos a dolgában. Amikor a bíró egy olyan felvételrészletet mutatott, amelyen a ruházata és külseje alapján egyértelműen látszott, hogy a férfi eldobhatott valamit, Ahmed H. azt válaszolta: „lehet, hogy én voltam, de nem száz százalék".A kődobálással kapcsolatban korábban azt vallotta, nem vette észre, hogy köveket dobálnak. Amikor viszont megmutatták neki a felvételeket, amelyeken az látszott, hogy akkor ott volt, annyit mondott, hogy a videófelvétel sok helyen meg van vágva, és hozzátette, hogy „néha" látta, ahogy dobálják a köveket. A ciprusi hatóságok szerint egyébként a férfi veszélyes vallási fanatikus.