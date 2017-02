Dorne-i vörösbor és fanyar kecske teje: belestünk Kisujj bordélyába!

Az elmét is pallérozták



Szűcs Zoltán Gábor előadásában a (könyv)sorozat politikaelméleti vonatkozásai kerültek terítékre. Felvetése szerint az alapvető probléma, hogy az igazságosság alapelveit kellene követni, de nem ez a valóság: mindig az erősnek van igaza, a gyengébb pedig behódol. A politikai realisták szerint egyetlen dolog számít a politikában, a rendteremtés, azonban a sorozatban trónigénnyel fellépő szereplők mind-mind máshogyan képzelik a rendet. Ezek az összeférhetetlen rend iránti vágyak termelik újra a sorozat egyik tulajdonképpeni mozgatóerejét, a káoszt, amely egyben rávilágít arra is, a politikai rend mennyire átmeneti jellegű és végzetesen törékeny.



A nemi szerepek újragondolását hangsúlyozta előadásában Hódosy Annamária. A sorozat elején a nők házak közötti tárgyakként, eladott feleségekként vagy szajhákként jelennek meg, mondhatni a „konvencionális" nem szerepek érvényesülnek: a férfiak az aktív alakítói, a nők pedig a passzív elszenvedői a történéseknek. A sztori előrehaladtával azonban ezek a „konvencionális" keretek fokozatosan lebomlanak, a női szerepek lázadása, a nők öntudatra ébredése kerülnek előtérbe (Daenerys, Sansa stb.). Érdekesség, hogy azok a férfiak, akiket különböző okokból kitaszítottak a férfiak világából (kasztrált, fattyú, törpe), mind egyre inkább elismerik a női erőt, érvényesülésük egyetlen kulcsa, ha csatlakoznak hozzájuk.



A pénteki utolsó előadást Ritter György tartotta az ókori tematikájú sorozatokról. Az előadássorozat zárásaként szombaton Tóth Csaba és Kisteleki Károly a széria jogi, hatalomelméleti és politikai kérdéseit vizsgáltak meg, központi szerepben a vörös násszal, így megágyazva a szombat esti tematikus bulinak.

Winter is coming (Közeleg a tél.). A Stark-ház tagjai által sokat emlegetett szállóige alighanem mindenki számára ismerősen csenghet, ha más nem, a mémgyárosok rendületlen munkájának köszönhetően. A George R. R. Martin által megálmodott Trónok Harca-univerzumot (Game of Thrones) az HBO 2011-ben karolta fel, és egy saját gyártású szériát készített a könyvsorozatból, amely jelenleg a hetedik évad bemutatása előtt áll. A töretlen sikerű saga a Grand Café munkatársait is megihlette, és a hétvégén, két helyszínen hozták el a telet a Trónok Harca-rajongóknak.A Grand Cafét nem csak Királyvárban, de Westeroson is messze híres Petyr „Kisujj" Baelish bordélyházává csinosították. Az autentikus környezet gyertyafényes félhomályában a látogatók kedvükre válogathattak a sorozatbéli italkülönlegességekből, így az ínyencek többek között finom dorne-i vörösbort is kóstolhattak, aki pedig egy kis Falon túli szeszre vágyott, a „fanyar kecske tejével" kimaxolhatta a Havas Jon-élményt Mance Rayder vendégségében.A testi örömök mellett bőven jutott szellemi táplálék is az érdeklődőknek, akik a sorozattal kapcsolatban érdekes problémákat boncolgató előadásokon, a szünetekben pedig kvízjátékon vehették részt a moziteremben.A Vármúzeumot a nézőket leginkább felkavaró ’Vörös nász’ (’Red Wedding’) epizód nyomán Walder Frey komor hangulatú kastélyává alakították a kávézó munkatársai. Az estét Homoki Zsolt lantművész nyitotta egy korhű koncerttel, majd a Rootsters rockabilly bulija és az UNDorgrUND DJ szettje biztosította az ötletes jelmezekkel érkező várnép hangulatát, akik nem csak Westerosról, Essosról is szép számban érkeztek az eseményre.