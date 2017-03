Down-szindrómások vidám délutánja az Agórában

A Down-szindrómások és a fogyatékkal élők is élhetnek teljes életet – ezt bizonyította egy keddi rendezvény, amelyet a Szent-Györgyi Albert Agórában tartottak. A Down-szindróma világnapjára több mint félszáz vendéget – sérült fiatalokat és szüleiket – hívtak, hogy egy jó hangulatú délutánt tölthessenek együtt.A legkisebb résztvevő még épphogy csak totyogott: a kislány ugyan nem vett részt aktívan a programokban, de lelkesen járta be a színházterem minden szegletét. Láttunk egyébként egészséges fiatalokat is a programon: a Béke utcai iskola negyedikesei a tanárukkal érkeztek.Elsőként a Fogyatékosok Nappali Intézetének csoportja mutatott be egy bábelőadást. A 25 perces Kacor királyt – amelyben zenei és énekes betétek is voltak – a fiatalok fejből adták elő. Az intézményben egyébként hét éve foglalkoznak bábterápiával. Ezt követően a Bárczi Gusztáv csapata mutatott be egy zenés produkciót, majd a társaság egy vetítésnek köszönhetően felidézte a korábbi, hasonló rendezvényeket. Mindannyian jókedvűen figyelték, ki mennyit változott az évek alatt.A program második felében kötetlenebb foglalkozások várták a fiatalokat. Lehetett kézműveskedni: többen rögtön anyukájuk megajándékozására gondoltak, amikor leültek papírból katicát, pillangót vagy májusfát készíteni. Az előcsarnokban látványos kísérleteket is bemutattak nekik. A legnagyobb sikere az elefánt fogkrémének volt: az üvegből előkúszó habkígyón még sokáig nevettek, mielőtt elmentek meguzsonnázni.