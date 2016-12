Dr. Molnár László emlékére

Hát elment.Hihetetlen.Hétéves korában „bedobták" a medencébe – és ott is maradt évtizedeken át, változatos kanyarokkal, de mindig élsportolóként. A vízilabda volt a hobbija, szenvedélye, sokáig a „főállása" is. Nem a reflektorfényben, ünnepelt centerként, inkább megbízható, stabil hátvédként, igazi csapatjátékosként, a többiekért küzdve, a „menteni a menthetőt" pozíciójában.Amikor 1976-ban a sokadik szűrőn mégsem jutott át, s így nem lett az olimpiai bajnok válogatott tagja, megérezte: váltania kell.Elegánsan tette. Summa cum laude végzett a jogi karon, s onnantól megint „csapatjátékos" lett, különböző munkahelyeken, de szelíden és határozottan, háttérből irányítva, akárcsak „bekk"-ként a vízilabdacsapatban.2001-ben, amikor belépett a városháza kapuján, mind közül a legnehezebb, legszerteágazóbb, a legsokrétűbb feladattal bízták meg: a városüzemeltetési iroda vezetésével. Ahogy mondani szokták: „minden hozzá tartozott".Onnantól szálfatermete, egyenes tartása, ősz bajusza éppúgy tartozéka volt a hivatalnak, mint a harangtorony vagy a sóhajok hídja. Utóbbin gyakran közlekedett: sűrűn fel-feltűnt a főfolyosón – hol a főjegyzőhöz, hol a polgármesterhez igyekezve, hóna alatt precízen összefogott iratokkal, aktákkal – és a soha véget nem érő feladatokkal.Ingerültnek, dühösnek mégsem látta soha senki. Fegyelmezett és összeszedett volt, mint minden sportoló, szeme volt mindenre, mint minden labdajátékosnak, kitartó és megbízható volt – mint aki hétéves kora óta tempózik a medencében.Dolgozni, akarni, küzdeni, olykor „menteni a menthetőt". Ez volt az ő mottója.S az utóbbi – most először és utoljára – nem sikerült neki.Alábukott a medencében – és eltűnt a városháza folyosójáról. Végleg. Olyan gyorsan, hogy fel sem fogtuk, olyan hirtelen, hogy még mindig nem értjük. És nehéz leírni a mondatot:Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala saját halottjának tekinti.Végső bú út -én 13 órakor, a Belvárosi Temetőben veszünk tőle.Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala