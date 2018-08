Drága és bonyolult az állatok végtisztessége: tilos csatornába dobni és közterületen eltemetni a házi kedvenceket

Ez a kép egy emlék Dióról, a törpetacskóról.

Sírfelirat és művirágok a szegedi, felsővárosi kisállattemetőben. ,,Az örök csibész és a legjobb barát. Ricsi" Fotó: Karnok Csaba

„Szombaton esett meg a szomorú dolog, hogy kedves kis jószágom, hű barátom, élettársam, Dió, a törpetacskó elpusztult" – kezdte levelét olvasónk, Gabi. A kutya még csak ötéves volt, ezért Gabi szerette volna tudni, mi történt kedvencével. Felnyalábolta szegény állat élettelen kis testét, és elvitte abba az állatorvosi központba, ahová egyébként is hordta, de mivel szombat délután fél 3 volt, ott már senkit sem talált.Felhívta az ügyeletes állatorvost, azzal a kéréssel, hogy szeretné kideríteni, mi volt a halál oka. Erre azt a választ kapta, hogy ilyet Debrecenben vagy Budapesten vállalnak, és igen hosszadalmas procedúra. Így olvasónk ezen tervéről letett – ha már nem segíthet rajta, hát elengedi. És így jött a következő megoldandó feladat: hová helyezze végső nyugalomra Diót.Mint kiderült, nem egyszerű feladat egy nagyvárosban méltó módon búcsúzni kedvencétől annak, akinek nincs saját kertje, hogy eltemesse. Balogh Ernő állatvédő, az Országos Állatvédelmi Alapítvány szegedi KontaktPontjának munkatársa elmondta, hétvégén valóban nagyon nehéz állatorvost találni a megyében, még az állatvédő szervezeteknek is. – Ha pedig bekövetkezik kis kedvencünk halála, valóban nem tudjuk hova tenni a tetemet. Hétvégén az a megoldás marad, hogy elvisszük az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-hez Hódmezővásárhelyre, vagy – bár morbidnak hangzik – lefagyasztjuk, és hétfőn eljuttatjuk olyan helyre, ahol elhamvasztják – magyarázta az állatvédő. Szegeden a nagyobb állatorvosi központokban van ilyen szolgáltatás. Olvasónknak is ezeket javasolta az ügyeletes állatorvos, ám mivel társasházban lakik, a kertben elásás gyorsan kiesett mint lehetséges megoldás. Egyébként erre valóban van lehetőség: rendelet szabályozza, hogy az elpusztult állatot saját területünkön évente 100 kilogrammig lehet eltemetni.Gabi úgy látta, a hűtőjébe sem fér be az állat, így maradt Hódmezővásárhely és az ATEV. Itt kedvesen fogadták, és átvették tőle Diót. Farkas Patrícia szegedi állatorvoshoz is fordulnak ilyen kérésekkel a gazdik. Ő maga is az ATEV-et vagy az állatmenhelyeket – amelyek rendelkeznek hűtési lehetőséggel – javasolja pácienseinek.Az interneten találni olyan vállalkozást, amely a kis kedvencek hamvasztásával foglalkozik. Van, amelyik házhoz megy – ők viszonylag gyorsan kiérnek, ám nem olcsó a szolgáltatásuk. Szegeden is találni ilyet, honlapjukon az szerepel, hétvégén és ünnepnapokon is megadják a végtisztességet hobbiállatainknak. Az ügyfélnek a megadott címre kell szállítani kedvencét, és általában még aznapra adnak időpontot. A helyszínen meg lehet várni a műveletet. A gazdik többféle urnából választhatnak, majd hazavihetik az állat hamvait. Ennek a szolgáltatásnak az ára az állat súlyától függ, egy cica hamvasztása például 25 ezer forint.Az állatvédőktől azt is megtudtuk, közterületen tilos elásni az elhunyt kisállatot, kukába dobni sem ildomos, mert veszélyes hulladéknak számít, így pedig a csatornába dobni sem szabad. Bár tiltják, a lakótelepi hobbiállattartók közül sokan döntenek mégis úgy, hogy közterületen temetik el kedvencüket. Csongrád megyében nincs engedéllyel rendelkező kisállattemető, Szegeden Felsővároson találni csak egy engedély nélkülit.