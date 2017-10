Drága lenne minden buszülésre biztonsági övet szerelni - a 27 éves rendelet szerint megvéd a háttámla is

Figyelmeztetnek az övhasználatra



Kérdésünkre a DAKK közölte, hogy egy 1975-ös rendeletnek megfelelően az utasok figyelmét felhívják a biztonsági övek kötelező használatára – ahol van –, piktogram is jelzi ezeket az üléseket, és szükség esetén a sofőrök is figyelmeztetnek az övek használatára.

Demeter Attila nem köti be magát, de általában nincs is mivel. Fotók: Frank Yvette

– Az első ülésnél láttam már, de nem jellemző, hogy másutt lenne biztonsági öv. Pedig a napokban is jó lett volna. A röszkei buszon jöttem, és hirtelen befékezett a sofőr. Azt hittem, kiszakad a gerincem – mondta tegnap a Mars téren Erzsike, akit arról kérdeztünk, szerinte mennyire jellemző a biztonsági öv megléte a helyközi vagy távolsági buszokon, és ha van, használja-e. A buszbalesetek egy részénél ugyanis megelőzheti a komolyabb – akár halálos – sérüléseket, ha be tudják kötni magukat az utasok.Moravszki Bence a makói járatra készült fölszállni – elmondása szerint azon a buszon többnyire van biztonsági öv minden üléshez, bár ő nem használja. – Autóban mindig bekötöm magam, de a buszon valahogy nem jut eszembe – mondta a fiatal utas.– Még senkit se láttam, aki használta volna. Úgyhogy én se kötöm be magam, még akkor se, ha van öv. Igaz, nem is jellemző, hogy lenne – mondta az üllési buszra váró Demeter Attila.Egy 1990-es rendelet határozza meg, hogy hová és milyen esetben kell biztonsági övet, illetve más utasbiztonsági eszközöket felszerelni – közölte érdeklődésünkre a dél-alföldi buszközeledést lebonyolító DAKK Zrt.

DAKK: Megfelelünk az előírásnak

Megkérdeztük azt is, tervezik-e több biztonsági öv felszerelését, és hogy mennyibe kerülne buszaik minden ülését ellátni biztonsági övvel. Azt felelték, hogy minden buszuk megfelel az előírásoknak, azaz a menetirányba néző utasülések fel vannak szerelve a kötelező utasvédelmi berendezések valamelyikével. Azt nem részletezték, milyen arányban rendelkeznek biztonsági övvel. Arra sem kaptunk engedélyt a cégtől, hogy fotót készítsünk az egyik utasokat szállító, biztonsági övvel felszerelt buszuk utasterében.

Autósoktató: Eljárt az idő a rendelet fölött

Ha az oldalára vagy a tetejére borul a busz, keveset ér a háttámla, a védőkorlát.

A rendelet alapján minden menetirányba néző utasülésnél háromféle utasvédő berendezés valamelyikének használata kötelező. Vagy biztonsági öv, vagy „kellő szilárdságú, előre néző ülés megfelelő kialakítású támlája", vagy „megfelelő szilárdságú és kialakítású védőfal, illetve védőkorlát" hivatott óvni az utasok testi épségét. Csak iskolabuszoknál írják elő minden üléshez a biztonsági övet – ilyet azonban a DAKK jelenleg nem közlekedtet.Érdeklődtünk a busztársaságnál, hogy milyen arányban van biztonsági övekkel ellátva a flottájuk, milyen – helyközi vagy távolsági – járatokon használják, és ez az arány milyennek számít más társaságokéhoz képest.– Természetesen a biztonsági övet semmi sem helyettesítheti. Úgy tűnik, eljárt az idő a vonatkozó rendelet fölött – mondta el kérdésünkre Sándor Zsuzsanna szegedi autósoktató, aki többek között buszt is vezet. Megerősítette felvetésünket, hogy egy olyan balesetnél, ahol az oldalára vagy a tetejére borul a busz, az utas előtti ülés „kellő szilárdságú ülés háttámlája", a védőfal és -korlát keveset ér.

Öv csak üléssel együtt

Autópályán is legfeljebb 100-zal mehetnek



A jogszabályok szerint az autóbuszok alapesetben autópályán 80 km/órával, főúton és lakott területen kívül 70 km/órával, lakott területen belül 50 km/órával közlekedhetnek. Távolsági buszok külön engedéllyel autópályán 100 km/órával is mehetnek – a többi esetben ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk is.

Megjegyezte azonban, tudomása szerint elenyésző azoknak a baleseteknek a száma, amiben a biztonsági öv hiánya miatt sérültek meg utasok, a 2000-es évek elejétől gyártott új buszokba pedig már gyárilag beépítik a biztonsági övet.– Az öveket utólag nem igazán lehet beszerelni, mert az ülések többségéből hiányoznak az ehhez szükséges rögzítési pontok, azaz csak üléscserével együtt lehetne megoldani, ami nagyon komoly költség. Azt pedig valakinek meg kell fizetnie. Valószínűleg az utasoknak – tette hozzá az autósoktató. Ezért inkább az a valószínű, hogy hagyják, amíg kifutnak a régi járművek, az új buszokban pedig már lesz biztonsági öv. Persze ahhoz, hogy a biztonsági övek valóban biztonságosabbá tegyék az utazást, az utasoknak azt használniuk is kellene – jegyezte meg.