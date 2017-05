Drága mulatság a táborozás: az átlagár 20 ezer forint körül mozog, de a hatszorosáért is találtunk

Erdélyi Vali három táborba íratta be kislányát, így akkor is biztonságban lesz, amikor a szülei vagy a nagyszülei nem tudnak rá vigyázni. Fotó: Kuklis István

– Anyagilag és szervezés szempontjából is nehéz megoldani a nyarat – mondta Erdélyi Vali, aki kislányát három táborba íratta be. – A férjemmel külön-külön 2-2 hetet leszünk vele és egyet közösen, a nagyszülőkhöz is elmegy, de még így is maradtak hetek, amiket így lehetett csak megoldani. Az Agórában 3 hétre már kaptunk kedvezményt, így egy fél tábor árát megspóroltuk. Lett volna más tábor is, amit szeretett volna, de több mint 20 ezer forintot nem tudunk kifizetni érte.

Ki lehet fogni jó ajánlatot

Fotó: Frank Yvette

A nyári szünet komoly dilemma elé állítja minden évben a kisgyerekes szülőket, hiszen legtöbbjüknek nincs ennyi szabadsága, mégis felügyelet alatt, biztonságban szeretnék tudni csimotáikat. A legkézenfekvőbb megoldás, ha nincsenek rokonok vagy nagyszülők, a táboroztatás. A napokban mindenkinek döntést kell hoznia, hiszen a programok többségét már meghirdették, a helyek pedig gyorsan fogynak.Az Agóra táboraira hétfő óta lehet jelentkezni. Már az első nap interneten és személyesen összesen közel 300-an foglalták le gyermeküknek a helyet a díj befizetésével. – A legótábor hat turnusa egy nap alatt teljesen betelt, és a kezdőcukrász-táborban sincs már hely – mondta el Orbán Hédi , az Agóra igazgatója.Nagyon népszerűek a természettudományos kutatótáborok, az utazós, illetve a kutyás és tüzes táborok is, így ezekre érdemes még a napokban bejelentkezni. Az agórás táborok 15-18 ezer forintba kerülnek. Persze kivételt is találtunk: a pedagógiai szakszolgálattal közösen szervezett négy, speciális programot, ahol a tanulástechnikát, mozgást, gyógytesit, illetve a pályaválasztást helyezték a középpontba, 5 ezer forintért kínálják, és akár speciális nevelési igényű fiatalok is jelentkezhetnek.Kedvező árú tábort nem csak az önkormányzati intézménynél találtunk. Vásárhelyen például a honvédelmi tábor napi 1100 forintba kerül, vagyis egy hétre a bentlakásos program alig több mint 5 ezer forint. A költségeket a honvédség fizeti, csak az étkezés árát kérik el a szülőktől. A szervezőktől megtudtuk: semmiképpen nem átnevelő táborról van szó, a katonás szigor a gyerekeket nem érinti. A cél, hogy megismertessék velük a honvédség mindennapjait: paintballoznak, kipróbálhatják a légpuskát, túlélési ismereteket szerezhetnek, illetve megtanulhatnak tájékozódni és menedéket építeni.Jóval az átlagos ár alatt kínál gasztrotábort a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola: az egyhetes program, amely során az alapvető fogásokat megtanulják elkészíteni a gyerekek, 13 ezer forintba kerül. – Önköltséges áron szervezzük, azért ilyen kedvező – mondta el Keveiné Mészáros Erika igazgató. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy a résztvevők azt eszik reggelire és ebédre is, amit sütnek-főznek – még a fagylaltot is maguknak állítják elő. A főzések között pedig szállodát, éttermet, cukrászdát látogatnak, és játékosan angolt tanulnak.

60 ezerbe is kerülhet egy hét

Kalózok bőrébe is bújhatnak

A táborok többségéért mélyebben a zsebbe kell nyúlniuk a szülőknek. A napközis jellegű sporttáborok 15–26 ezer, az állatos (kutyás, lovas, vadasparkos) táborok 13–28 ezer, a nyelvi táborok 16–28 ezer forintba kerülnek. Utazós és bentlakásos táborokat is lehet találni 20 ezer forint körüli árért, ehhez azonban nagy szerencse kell. Ezek közül a kedvencünk a Mesevidék élménytábor. A szatymazi sátrazós hét gyerekkorunk klasszikus táborát idézi: nincsenek élményutazások és modern programok, van viszont mezítlábas reggeli torna, tábortűz, patakhorgászat és kézműveskedés – mindez 23 ezer forintért. A másik véglet: lehet táboroztatni a gyereket szintén Szeged környékén heti 60 ezer forintért is.– Mi a két unokánkat táboroztatjuk abban az időszakban, amikor velünk lesznek – mesélte Balogh Mihály és felesége, Zsuzsa. – Budapesten élnek, amikor mi vigyázunk rájuk, akkor is igyekszünk tartalmas programokat találni nekik. A nagyobbik egy kéthetes informatikatábort nézett ki, azt be is fizettük. A 8 éves kislány viszont lemaradt a vadaspark táboráról, mert az már az év elején betelt.A vásárhelyi gyerekeknek 14-féle táborozási lehetőséget kínál a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ. Az ötnapos, hazajárós turnusok 15-16 ezer forintba kerülnek. A kézművességet kedvelők kerámia- és agyagműves táborokba jelentkezhetnek. Többek között lesz nyelvi, tudós-, színjátszó, sakk- és egészségtábor is. Kalózok bőrébe is bújhatnak a vásárhelyi gyerekek, de érdekesnek ígérkezik a Barbi- és a Helló, lányok! tábor is – utóbbi a divattal, a saját stílus kialakításával foglalkozik. A honismereti tábor ára 30 ezer forint, de az bentlakásos, és Mártélyon lesz. Ritkaság, hogy egy gyár nyári tábort szervez a dolgozók gyerekeinek. A Villeroy & Boch Magyarország Kft.-nél ez hagyomány. 50-60 gyereknek jelent nyári szórakozást. Sport, kézműves-foglalkozások és strandolás is szerepel a programban. A szülőknek ezért napi 1000 forint alatti összeget kell fizetniük, a többit a cég állja.Makón a József Attila Múzeum is szervez táborokat. A 8-tól 16 óráig tartó foglalkozások 10-12 ezer forintba kerülnek, amiben az ebéd is benne van. Várják a fotózás iránt érdeklődőket. A honismereti tábor résztvevői mindennap egy-egy templomba látogatnak el. Az ovisokat iskola-előkészítőbe várják. A kézművestábor fő témája idén a bábkészítés lesz. Angolból külön csoportot szerveznek az általános és most először a középiskolásoknak. A könyvtárnak és a Máltai Szeretetszolgálatnak is lesznek Makón táborai.Csongrádon a Körös-torok Táborban az alkotás iránt érdeklődők kezdik a szezont. Lesz több angol nyelvi turnus is, illetve újdonságként anime tábor. Mindegyik ottalvós, 7 nap, 6 éjszaka. Az előbbiek ára 55 ezer forint, az utóbbié 65 ezer.